Baharın gelişini güçlü bir şekilde hissettiğimiz ve gündüzlerin geceden yavaş yavaş uzadığı günlerin habercisidir bahar ekinoksu. Her yıl 21 Mart'ta olan bu ekinoks bu sene 20 Mart'ta yani bugün gerçekleşecek. Unutmayın ki Güneş her yıl aynı yerde baharı başlatıp aynı yerde kışı başlatmıyor sonuçta. Zamanı bir akordeona benzetebilirsiniz. Hızlı akan senelerde Güneş, düşündüğünüzden daha hızlı yer değiştirir. O yüzden de erken gelen bu bahara hepimizin ihtiyacı var. Öyle ki bu sene ekinoks sadece doğanın değişiminin habercisi değil, özgürlüğümüzün de habercisi olacak.



ÖZGÜRLÜK KAVRAMI

Dünyada etkileri halen devam eden pandemi sürecinden adım adım çıkmaya çalışsak da sosyal hayata girmek istesek de, hatta ülke yönetimleri kısıtlama konularında yeni kararlar alsa da 2021'in 20 Mart'ından sonra özgürlük kelimesini daha çok duyacağız. Tıpkı yazılarımda ve Astrodefter'de kaleme aldığım gibi bu seferki ekinoks bir başka… Çünkü bu ekinoksu sıradan günlerin içerisinde değil, hayatlarımızın değişimden geçtiği günlerde yaşıyor olacağız. Bütün insanlık baharın geldiğini derin bir şekilde hissedecek.

Pandemi süreci tamamen bitmese bile bununla olan yaşama sürecimiz farklı bir boyut kazanacak.



YENİ BİR SAYFA AÇ

20 Mart İlkbahar ekinoksu ile hatırladıklarımız arasında önceden emek verip sonrasında ise sorun yaşadığımız deneyimlerimiz gelebilir. Kendi isteğimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz bütün eylemlerimizin sonucu almak istediğimiz günlerden geçerken, eski tecrübeleri düşünmek bize yalnızca kaygı getirecektir. Gök kubbenin tavsiyesi ekinoks ile beraber her şeyi sineye çekip yeni bir sayfa açmak ve hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek. En nihayetinde 20 Mart ekinoksu emek olmadan istediğimiz sonuca ulaşamayacağımızı bize hatırlatacak.



KRİZLE MÜCADELE

Dünya almış başını gidiyor. Bir yandan pandemi bir yandan her şeye rağmen gelişmeye çalışan teknoloji derken herkes bir çözüm üretme peşinde. Bizler de ilkbahar ekinoksu itibariyle düşünce yapımızı yeniden bir süzgeçten geçireceğiz. Mart ve nisan ayının gökyüzü gündemi en büyük sınavları kendimiz ile vereceğimizin altını çizerken olası kriz anlarından sakince çıkmamız gerektiğini güçlü bir biçimde vurguluyor.







ASTRO GÜNDEM

Güneş bir ay boyunca ateş burcunda hareket edecek. Deniz taşımacılığındaki hız yavaş yavaş artış gösterirken 1776'da kurulan ABD ve 1949'da kurulan Çin'in arasındaki diplomatik gerilim daha da artabilir. Bugünden sonra birçok havayolu şirketi uçuşlarını tam zamanlı açacak.