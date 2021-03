Venüs bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. 24 gün sürecek olan bu yolculuk bizlere zoru ve kolayı ayırt etmek için yardımcı olacak. Kalbimizin gizli çekmecelerine odaklanacak. En önemlisi de kalbimizi Venüs'ün sıcaklığına bırakma vaktinin geldiğini hepimiz hissedeceğiz.



BUZLAR ERİYECEK

İnsanoğlu aşka, sevgiye karşı her zaman mücadele vermiştir. Sevgi kadar güzel bir duygu var mı? Öyle ki Venüs'ün Koç burcundaki hali ile ilişkilerinde çıkmaz sokaklara girenler bunu atlatmanın yollarını bulabilecekler. Konuşmaz dediklerimiz bir araya gelecek ve buzlar eriyecek. Elbette keskin kararlar alanlar da olacak. Vazgeçmesi kolay, geri dönüşü zor olacak. Yanlışlardan kısa sürede dönmek ve sorunları çözmek için her zamankinden daha fazla emek verenleri işaret edecek Venüs. Şunu da bir kenara not edin; 2021 yılında insanoğlu olarak hepimiz dönüşeceğiz. Bilginize. Venüs bir yandan şahane duyguları tattırırken bir yandan da içimizdeki ateşi coşturacak. Dikkat etmekte fayda var aslında… Venüs'ün ateşteki seyri bizi sakal – bıyık misali arada bırakabilir. Kaşıkla verip kepçeyle almayın a dostlar!

Ah Venüs, bizi nasıl bir süreçten geçireceksin?

Güneş'i de arkana almışken bizleri nasıl günlere doğru götüreceksin. Pandemi kelimesi şöyle dursun, insanlık olarak yarım kalmışlığın içinden çıkacağız ve zaman hepimiz için daha hızlı işlemeye başlayacak. Özellikle de 2020 yılı boyunca aile içinde oluşan bütün problemlere ve sıkışıklıklara şifa olacak bir Venüs söz konusu.



BEKARLIK BİTİYOR

Bekar mısınız? Yalnız mısınız? Yaklaşık olarak 6 aydır aklınızda olan kişiye karşı düşünceleriniz netleşecek. Kendinizi bu belirsizliklerden kurtaracaksınız. Sosyal medyayı seviyor musunuz? Ya da sevmiyor musunuz? Baharın ilk ışıklarıyla sosyal medya paylaşımları çığır açacak. 14 Nisan tarihine kadar herkes yarım kalmış işlerini rayına oturtabilecek. İlişkinizde düzensizlikler, yorgunluk ve sıkışma varsa 14 Nisan'a kadar aceleci kararlar vermeyin. Venüs ve Güneş'in el ele Koç burcuna geçtiği günlerde temennimiz kalp ağrılarımızı dindirmek olacak.



ASTRO GÜNDEM

Savaş gezegeni Mars, öğreten gezegen Satürn ile 120'lik yapacak. Aynı zamanda da Venüs, ateş burcuna geçiyor. Gökyüzünün harareti yeryüzünü hareketlendirecek. 15 Eylül 1984'te Satürn - Akrep döngüsü doğumlu Prens Harry'nin anarşist yapısının arkası gelecek.