Bu bahar her zamanki bahardan çok daha farklı ve kıymetli olacak. En önemlisi ise sabırlı olan ve bu değişime ayak uydurabilen kazanacak. Venüs'ün Koç hali bir yandan değişimi ve dönüşümü hatırlatacak. Yeni bir paylaşım döngüsü geliyor? Nasıl mı; sokaktaki yürüyüşümüzden, marketteki alışveriş halimize, tüketim alışkanlıklarımızdan yapacağımız düğüne kadar her şeyde farklı planların olduğunu fark edeceğiz. 'Nereden nereye geldik' sözünü herkes bir şekilde dile getirecek diyor Venüs'ün Koç hali.



BUZLAR ERİYECEK

Venüs tam olarak 2 gün önce Koç burcuna geçmişken daha önce iletişim kuramadığımız, ya da kurup sonrasında anlaşamadığımız kim varsa hepsiyle aramızdaki buzları eritmek isteyeceğiz. İçimizdeki Mevlana'ya seslenecek olan bu Venüs "Ne olursan ol yine gel" sözünü hatırlatacak.

Gönül bağlarını güçlendirmek için kafa yoracağız.

Aşk hayatımızda daha dikkatli olacağız. Kimseye boşa umut vermek istemeyeceğiz.

Evlilikler önemli süreçlerden geçerken ılımlı olanlar daha az üzülecekler. Mutluluğun sırrı empatide olacak. Venüs Koç burcundaki seyrinde manevi duyguları farklı bir boyuta taşıyacak. Bunun yanı sıra dünyadaki tüketimin hızını da artıracak. Özellikle de hizmet sektöründeki hıza diğer hiçbir sektör kolay kolay yetişemeyecek. Harcamaları düzenli tutmak isteyenler burayı dikkatlice okuyun; İşler sizin düşündüğünüz gibi ilerlemeyebilir. Kim için, ne için para harcıyoruzu kontrol altına almak isteyeceğiz. Eğer birisine borcunuz varsa bu süreçte imkanınız el verdiğince ödemenizi tavsiye ederim. Eğer birisinden borç isteyecekseniz de mümkünse istemeyin.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Estetik operasyonlar (Örneğin saç rengi değiştirme, bakım vs.)

Evinize ve arabanıza daha fazla dikkat edeceksiniz

Gizli telefonlar ve mailler

Plansız beslenme düzeni

Diş problemleri ve baş ağrıları

Kısa yolculuklar



VENÜS KOÇ BURCUNDAYKEN NELER GÜNDEME GELİR?

Şu anda hizmet veren ve yeni açılan askeri hastaneler

Eğitim afları ve uzun zamandır eğitime dönmek isteyenler

Birçok kurumun eski yapısına olan geri dönüşü

Diyetisyenler

Moda ve tekstil sektörü



ASTRO GÜNDEM

Mars–Plüton 135'liği 'Atı alan Üsküdar'ı geçti!' dedirtecek. Dünya kadınların hamlelerini konuşurken 20 Ekim 1964'te Satürn– Kova döngüsünde doğan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin iç işlerinde büyük hamleler yaparak dünya medyasında yer alacak.