KOÇ: Koç burçları dostluk konusunda şeffaftır. Yalana ve güvensizliğe mahal vermek istemez. Yeri geldiği zaman arkadaşlarını ailesi gibi görür. Anlaştığı burçlar: Aslan ve Yay

››› BOĞA: Arkadaşını seven ve onunla empati kuran burçlardan biridir. Kendilerinden yola çıkarak eski tecrübelerini dostlarıyla paylaşmayı severler. Anlaştığı burçlar: Başak, Oğlak

››› İKİZLER: Sosyal aktiviteler için arkadaş, İkizler'in olmazsa olmazıdır. Arkadaşı olsa da gerçek dostum dediği kişi sayısı da azdır. Anlaştığı burçlar: Terazi, Kova

››› YENGEÇ: Yengeç burçları için en önemli konudur güven. Uyum, hemen göze çarpar. Yengeç burçları için arkadaşlıklarda mantık ön plandadır. Anlaştığı burçlar: Akrep, Balık

››› ASLAN: Cömertliğiyle ön plana çıkar. Arkadaşları üzerinde baskı kurma çabası, kişileri çevresinden uzaklaştırabilir. Arkadaşlarını yolda bırakmadığı gibi aynısını da bekler. Anlaştığı burçlar: Yay, Koç

››› BAŞAK: Seçicilik göze çarpar Başak burçlarında. Çevresinde çok kişi vardır belki ama öyle herkese güvenmezler. Açık sözlü ve baskın karakter oluşu kırılmalara sebep olur. Anlaştığı burçlar: Boğa, Oğlak

››› TERAZİ: Terazi için arkadaşlık hayatidir. Arkadaşları ile birlikte aktivitelere katılmayı sever. Sosyal çevresinde sanatla uğraşan kişileri görmek mümkündür. Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak

››› AKREP: Arkadaşlarından hayatta başka hiçbir şey yokmuş gibi sadece ilgi bekler ama arkadaşları için her şeyi yapar. Anlaştığı burçlar: Balık, Yengeç

››› YAY: Neşeli ve zeki olan Yay burçları iyi arkadaş olarak göze çarpar. Kişilerin zevklerini ayırt etmeksizin arkadaşlık kurabilir. Anlaştığı burçlar: Koç ve Aslan

››› OĞLAK: Çevresi kalabalık değildir Oğlak burcunun. Duygularını sadece yakın olduğu kişilere açar. Çevresine soğuk biri gibi imaj çizse de aslında çok güvenilirdir. Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak

››› KOVA: Arkadaşlık konusunda en iyi olma özelliğini taşır. Yakınlarını korur, bilgi paylaşımı da üst düzeydedir. Anlaştığı burçlar: İkizler, Terazi

››› BALIK: Her zaman en iyisini ister. İsteklerini yerine getirebilecek kişilerle arkadaşlık yapmak istediği için hayal kırıklıkları yaşama ihtimali daha çok olur. Anlaştığı burçlar: Yengeç, Akrep.



ASTRO GÜNDEM

İletişim gezegeni Merkür savaş gezegeni Mars'a kafa tutuyor. GSM operatörleri arasındaki siber savaş başlıyor. 15 Eylül 1987'de Başak döngüsünde kurulan Huawei'yi mücadele dolu günler bekliyor. Büyük şirketlerin PR yarışlarında kaş yaparken göz çıkardıklarına tanıklık edeceğiz.