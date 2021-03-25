Astrolojinin yeni yılı olarak sayılan 21 Mart ekinoksunu geride bırakalı birkaç gün oldu. Ekinoksun tarihini yeni yılın ilk günü gibi hesaba aldığımız anda, hayatın bizim için bambaşka yollar açacağı ve bizim de bu tecrübelere hazırlıklı olup olmadığımız konusunda tatlı telaşlara kapıldığımız günler geldi. En nihayetinde kişinin kendi yolunu çizmesi için daima planlı olması ve dakik olması gerekmiyor. Kimi zaman en spontane gelişen olay bile hayatımızdaki kırılma anı olabilir.



ERKEN ADAPTE OLMAK

Ne demişler, işini erken yapan strese kurban gitmez. Hal böyle olunca son dakika yapılan işlerin, alınan kararların ve organize edilen planların ne kadar sağlıklı olduğunu bir kez daha düşünüyoruz. Şu konuda anlaşalım ve şapkamızı çıkarıp önümüze koyalım; kendi yolumuzu çizmek ve hayalini kurduğumuz hedeflere yaklaşmak bize bağlı. Hayatın bu kalabalığı, kaosu ve yoğunluğu içsel düşüncelerle baş başa kalmamız konusunda bizi imkansız durumlara soksa da ne istediğini bilen bir kişi daima erken adım atmak isteyecektir. Buradan şu anlaşılmamalı; "Erken atılan her adım olumludur." Hayır, şöyle düşünmek daha doğru; bir plana ya da düşünceye erkenden adapte olmak oluşabilecek olumsuz durumları daha rahat ardımızda bırakmamızı sağlamak için bize yardımcı olur.



BANA AIT VE BANA ÖZEL

Zarafet ve incelikleri unutturan bir yeni dünya düzeni ile karşı karşıyayız. Hangimiz en öznel biçimde kendi istediği hayatı yaşayabiliyor? Ya da kreatif yanına güveniyor? Bunun suçlusu da biz değiliz ayrıca. Yeni dünya bize ekranlarda yaşanan bir hayatı gösterdi. Bu ekranların içinde yaşanan plastik yaşamlar "benlik" kavramını da etkiledi tabii ki. Özel hayatımızdaki dinamikleri en doğru biçimde yönetip yolumuzu belirlemek için ise kendimize ait bir düşünce yapısı ve değer kavramımız olması çok önemli. Bahar ayının ışıltısı kuytuda kalmış düşüncelerinize ışık vururken düşünmekten, soru sormaktan, konfor alanınızdan çıkmaktan ve en önemlisi ise hayatı bütün kusurlarına rağmen kucaklamaktan korkmayın. Kendi yolumuzu çizme serüvenimizde hayatın sadelik ve görkemin el ele yürüdüğü muhteşemliklerde saklı olduğunu da unutmayın.



ASTRO GÜNDEM

Bugünden itibaren Güneş Venüs'le el ele... Siyasilerin evliliklerini konuşacağız. 100'üncü yılını kutlayan Çin'in Komünist Partisi de adından söz ettirecek. Dünyada sosyal devlet kelimesi daha çok yaygınlaşacak.