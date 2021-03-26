İnsanlık günden güne zincirlerinden kurtulmak istediği bir sürecin içinden geçiyor. Güneş ve Venüs'ün bu kavuşumu ise özgürlük kelimesini her zamankinden daha güçlü bir şekilde hissettirecek bizlere. Prangalar giymiş bütün rutinlerimiz artık serbest kalmak istiyor. Mevsim bahar ekinoksu ile uyanmaya başlamışken içimiz içimize sığmayacak. Dünyanın geçen yıldan beri boğuştuğu bir takım global krizlerin kişisel hayatlarımıza da yansımaları oldu elbette. Düşüncelerimize dahi set kuran bu krizlerden kurtulma yoluna girerken herkese 'Patron kim?' dedirten bir kavuşumdayız. Güneş, Venüs'ün kalbinden geçerken baskılardan kurtulmanın altını çizecek.



DİŞİL BİR KAVUŞUM

Astrolojinin yapı taşlarından olan Güneş, aşkın gezegeniyle kavuşum yaparken aynı zamanda dünya üzerindeki dişil gücü uyandıracak. Venüs'ün etkisi ile daha da güçlenecek olan bu dişil enerji bütün dünyada kadınları ön plana çıkaracak. Ailemizdeki kadın üyelerden, kadın yöneticilere, kadın bilim insanlarından, kadın siyasetçilerin ne kadar öne çıktıklarına hep beraber tanıklık edeceğiz.



GÜNEŞ VENÜS İLE KAVUŞURKEN ADINDAN SÖZ ETTİRECEK KADINLAR:

Kamala Harris

Angela Merkel

Christine Lagarde

Mihriban Aliyeva

Kraliçe II. Elizabeth

Taylor Swift

Beyonce '26 Mart tarihi 2021 yılının en iddialı günlerinden bir tanesi olacak' diyor Güneş ve Venüs kavuşumu. Algıları baştan yazan ve davranışlara reset atacağını vurgulayan bu kavuşum, hayatlarımızda çıkabilecek ani tartışmaların önüne geçmemizi destekleyecek. Uzun zamandır suskun kalanlar, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlarken narsist olanları zor zamanlar kucaklayacak. Sosyal yaşamlarımızdaki tıkanmaların yavaş yavaş azaldığını fark ederken, yeni insanlarla tanışmaktan ve konuşmaktan korkmayacağız. Güneş'in aşkın gezegeni Venüs ile kavuşum yapması çeşitli sevgi gösterilerini gündeme taşıyacak. İlişkilerimizdeki derinlik daha çok anlam kazanacak.



HARİTASINDA GÜNEŞ–VENÜS KAVUŞUMU OLANLAR

Kendinize gösterilen saygıya oldukça dikkat edersiniz.

Sevmek ve sevilmek sizin için hayatın en temel amaçlarından bir tanesidir.

İstekleriniz ve eylemleriniz arasında zaman zaman tutarsızlık yaşayabilirsiniz.

Çevrenizin düşündükleri sizi etkiler.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Venüs kavuşumu, sanat camiasını sarsan olayları gündeme getirebilir. Dünya hızlanırken, kargo şirketlerinin yaşadığı dönüşümleri konuşabiliriz. 18 Haziran 1971'de Jüpiter– Akrep döngüsü kuruluşlu FedEx, yönetimsel değişikliği ile taşımacılık sektöründe birçok devinim başlatacak. 1971 doğumlu olup hukuksal sorunu olanlar için önemli bir süreç başlıyor.