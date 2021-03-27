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ZEYNEP TURAN
27 Mart 2021, Cumartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Dolunay Terazi Burcunda

'2021 yılı başlasın o zaman! diyen bir Dolunay yaşanacak. Yarın saati ile 20.48'de 8 derece ile burcunda gerçekleşecek Dolunay, bazılarına dokunacak.

TURİZM UYANACAK
Dolunay'ın gökyüzündeki etkisi oldukça güçlü. Dolayısıyla Dolunay'ın hedefi; önemli virajlarda bekleyen konular ve konuşulmayanları konuşturmak olacak. Güneş ve Ay'ın birbirine meydan okuması; bahara, ağaçların yeşillenip dallanıp budaklanmalarına şahit olacağımızı işaret ediyor. Bunun yanı sıra özgürlüğümüz için gün saydığımız, belirsizlikten kurtulmak için çabaladığımız dünyamıza ışık gibi doğacak. 8 derecede hızlanan Venüs, ve Güneş safları sıkıştırmış olacak ve köşelerinde oturacak, ülkemizin politikası hız kazanacak. Peki, Türkiye'nin astroloji haritasına göre 8 derecede gerçekleşecek Dolunay'da kimleri ve hangi kurumları konuşacağız?
Ülkemizin dış politika gündemini
Komşu ülkelerin, ulusal basının Türkiye hakkındaki haberlerini
Ülkemizin koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalarının detaylarını
firmalarının yönetimsel değişikliklerini
Sanat camiasındaki ani olayları
Dünyada ekonominin seyrini değiştirecek kişileri
dünyada yarattığı ekonomik erozyonun rakamsal karşılığını
Türkiye'de turizmin uyanışını

VAR OLMA MÜCADELESİ
Aynı zamanda dünyadaki kadın siyasetçilerin sosyal medyada kuracakları iletişimi ve iş birliklerini de konu edineceğiz. Aynı dile, aynı dine, aynı ırka sahip olmasalar da aynı 'hashtagte' yani etikette buluştuklarına şahit olacağız. 2021'de öncü burçlarda hareket edecek olan bu Dolunay'ın aslında bir nevi insanoğluna; 'var olma' mücadelesini tattıracağına şahitlik edeceğiz.

ASTRO GÜNDEM
2021'in Yay burcundaki ilk tutulması 70 gün sonra gerçekleşecek. 1983 yılında gezegenler Yay döngüsünde hareket ederken bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir döngüyü başlatacak. Ayrıca 1983 yılında doğan herkese selam söyleyin. İlişkileri ve evlilikleri ile ilgili büyük günlerden geçiyorlar.

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