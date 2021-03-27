'2021 yılı başlasın o zaman! diyen bir Dolunay yaşanacak. Yarın Türkiye saati ile 20.48'de 8 derece ile Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay, bazılarına dokunacak.



TURİZM UYANACAK

Dolunay'ın gökyüzündeki etkisi oldukça güçlü. Dolayısıyla Dolunay'ın hedefi; önemli virajlarda bekleyen konular ve konuşulmayanları konuşturmak olacak. Güneş ve Ay'ın birbirine meydan okuması; bahara, ağaçların yeşillenip dallanıp budaklanmalarına şahit olacağımızı işaret ediyor. Bunun yanı sıra özgürlüğümüz için gün saydığımız, belirsizlikten kurtulmak için çabaladığımız dünyamıza ışık gibi doğacak. 8 derecede hızlanan Venüs, Chiron ve Güneş safları sıkıştırmış olacak ve köşelerinde oturacak, ülkemizin politikası hız kazanacak. Peki, Türkiye'nin astroloji haritasına göre 8 derecede gerçekleşecek Dolunay'da kimleri ve hangi kurumları konuşacağız?

Ülkemizin dış politika gündemini

Komşu ülkelerin, ulusal basının Türkiye hakkındaki haberlerini

Ülkemizin koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalarının detaylarını

Lojistik firmalarının yönetimsel değişikliklerini

Sanat camiasındaki ani olayları

Dünyada ekonominin seyrini değiştirecek kişileri

Pandemi sürecinin dünyada yarattığı ekonomik erozyonun rakamsal karşılığını

Türkiye'de turizmin uyanışını



VAR OLMA MÜCADELESİ

Aynı zamanda dünyadaki kadın siyasetçilerin sosyal medyada kuracakları iletişimi ve iş birliklerini de konu edineceğiz. Aynı dile, aynı dine, aynı ırka sahip olmasalar da aynı 'hashtagte' yani etikette buluştuklarına şahit olacağız. 2021'de öncü burçlarda hareket edecek olan bu Dolunay'ın aslında bir nevi insanoğluna; 'var olma' mücadelesini tattıracağına şahitlik edeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

2021'in Yay burcundaki ilk tutulması 70 gün sonra gerçekleşecek. 1983 yılında gezegenler Yay döngüsünde hareket ederken bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir döngüyü başlatacak. Ayrıca 1983 yılında doğan herkese selam söyleyin. İlişkileri ve evlilikleri ile ilgili büyük günlerden geçiyorlar.