Dolunay'dan bütün insanlık olarak ilham alacağız ve bu ilham reformları da beraberinde getirecek. Dünya eşine zor rastlanır bir döngünün içerisindeyken, hayatı anlamlandırmak, farklı açılardan bakmak en önemlisi ise dünyanın bir şekilde döndüğünü fark etmek şaşırtıcı olmayacak.



AZIM VARSA UMUT VAR

28 Mart tarihinde hava burcunda başlayacak Dolunay, kendi içimizdeki adalet kavramını gözler önüne serecek. Yalnızca kendi hayatımızda değil, çevremizde yaşanan birçok olaya karşı seyirci kalmayacak, aktif rol oynamak isteyeceğiz. Kalbimizi yoran konuları silmek zor değildir, yeter ki deneyelim ve bunun için adım atalım. Dolunay'ın gücünü ise arkamıza alalım. Unutmayın ki azmin olduğu yerde her zaman umut vardır. Düzenin olduğu yerde ise düzenbazlıktan söz edilemez.



DENGELİ OLUN

Mart ayını da arkamızda bırakmak üzereyiz. Ekinoksu yaşadığımız ve mevsimin uyanmaya başladığı bir ayı daha bitirmeye hazırlanırken tahmin ettiğimizden daha çok sorunu çözmek isteyeceğiz. Her ardımızda bırakmak istediğimiz gerçek anlamda ardımızda kalmaz sonuçta. Dolunay, hava burcundayken bu düşünceyi daha çok önümüze koyacak. Sorunları gerçekten çözmek mi istiyoruz, yoksa kırıntıları halının altına mı atıyoruz, yaşayarak göreceğiz. İrademizi sınayacak bir Dolunay ile karşı karşıyayız. İyi haberlerin olduğu, yeşilliklerin maviliklerle kavuştuğu bir ayın temsilcisi olan Mart ayında hiçbir konunun bizi germesini istemeyeceğiz. Dengeli ilerleyerek, hayatımızda bir amaç belirlemek isteyeceğiz. Dolunay'ın ruhunda olaylara mesafeli durmak var. Bu durum uzun vadede hepimizin işine yarayacak aslında. Bunu elbette yaşayarak yorumlayacağız.

Dolunay Terazi burcundayken bunları yapma:

Koç: Sevgilinin telefonunu kurcalama!

Boğa: Geçmiş konuları açma.

İkizler: İş değişikliğini aceleye getirme.

Yengeç: Bahar temizliğini abartma.

Aslan: Dedikodulara eşlik etme.

Başak: Sağlığını ikinci plana atma.

Terazi: Aileni çok fazla kafana takma.

Akrep: Asılsız iddialara sürüklenme.

Yay: İyimser yanını fırsata çevirmek isteyen kişilerden uzak dur.

Oğlak: Aklındaki planları herkesle paylaşma.

Kova: Hayatın için önemli kararlarda aceleci olma.

Balık: Duygusal konular iş hayatını etkilemesin.







ASTRO GÜNDEM

Venüs–Chiron kavuşumu, Suudi Arabistan'ın ülkemize olan kaprisinin son günlerine gelindiğini hatırlatacak. Ağustos 1985 doğumlu Ay burcu Balık olan kişilerin başına gelenler "Paranın da çözemediği dertler vardır" dedirtecek.