KOÇ

Dolunayın ardından başlayan haftanın ilk gününe iş yerinizdeki elektronik cihazlarla sınanarak başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken gün perşembe!

››› BOĞA

Aile üyeleriyle yapacağınız konuşmalarda onlara ters düşmeyerek fikir birliğine ulaşacaksınız. Çevrenizle yaptığınız paylaşımlar artarken, kendinize de vakit ayırmak isteyeceksiniz.

››› İKİZLER

İddialı olmanız gereken bir haftada, kreatif yönünüz dikkat çekecek. Hafta boyunca gerçekleştireceğiniz konuşmalarda sivri dilli olmamalısınız. ››› YENGEÇ

Bu hafta pek çok konuda yeni kararlar alacaksınız. Aceleci olmadan, çözmeniz gereken konular karşınıza gelecek. Zamanın kıymetini anlayacaksınız.

››› ASLAN

Yakın çevrenizle iletişiminiz önemli olacak. Kararsızlıkları geride bırakmanız gerekiyor. Çarşamba günü sizin için önemli bir gün olacak.

››› BAŞAK

Bu hafta merak ettiğiniz her şeyin cevabını arayacaksınız. Detaylarda boğulabilirsiniz. Farklı noktalara temas etmek isteyebilir, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

››› TERAZİ

Lider olacağınız bir haftaya merhaba deyin. Bireyselliğiniz ön planda olurken, çevrenizi de ihmal etmeyeceksiniz.

››› AKREP

Hırslarınızı geri plana attığınız bir haftadasınız. Tatlı sert bir mücadeleniz olabilir. Küslüklerin sona ereceği bir hafta olması için gereken çabayı göstereceksiniz.

››› YAY

Bu hafta bazı aksaklıkların sizi üzmesine izin vermeyin. Telafi edecek bolca vaktiniz var. Yetişmek istediğiniz şeylerin sayısının fazla olması, ihmalleri de beraberinde getirebilir.

››› OĞLAK

Ruhsal açıdan toparlanacağınız bir haftaya merhaba deme vakti geldi. Bu haftayı değerlendirmek için bolca plan yapacaksınız. Kariyer hedefleriniz sürekli aklınızda olacak.

››› KOVA

Kişisel gelişiminize önem vermeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Hataya yer vermek istemediğiniz bu hafta temponuz artacak. Aileyle ilgili beklentileriniz, tavrınızı değiştirecek. Cumartesi günü sizin için verimli olacak.

››› BALIK

Yeteneklerinizi ispat edeceğiniz bir haftanın içindesiniz. Maddi sorumluluklarınız gözünüzün önünden gitmeyecek. Planlarınızın değişme ihtimali olabilir, dikkat!



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Chiron kavuşumu herkesin bir yarasının olduğunu ortaya koyacak. Farklı bir pazartesi gününe uyandığımızı gün içinde değişen son dakika haberlerinden anlayacağız. Ayrıca siber savaşların ilk emarelerini sosyal medya platformlarının çöküşleriyle daha iyi anlayacağız. 6 Ekim 2010 tarihinde Satürn–Terazi döngüsünde kurulan Instagram çökebilir.