Günümüzün en temel sitemlerinden birisidir 'Eğitim nereye gidiyor?' sözü. Bu söze istinaden ele alacak olursam, artık eğitimin bir yere gittiği yok, sadece insanlığı takip ediyor. Cebimizde, ekranlarımızda hatta kulaklarımızdaki kulaklıkta. Durum böyle olunca geleneksek eğitimin son demlerini yaşayan nesil ise, kendini bu online dünyaya adapte etmek zorunda kaldı. Pandemi sürecinin yarattığı bu duraksayan eğitimde, eğitim hayatına ilk kez adım atan nesil ise durumdan memnun bile. Demek oluyor ki bizim artık eğitim için yolları kat etmemize gerek kalmadı, çünkü biz nereye gidersek gidelim eğitim de artık orada. Neptün günlerinden ve Balık yıllarından geçerken teknolojiye taşınan insanlığa adım adım tanıklık etmeye devam edeceğiz.



YENİ DÜZEN

Sınıf öğretmenliği kavramının devrim geçirdiği bir yüzyıldan geçiyoruz. 'Öğretmenlik' mesleğinin de çeşitli formlar değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Artık yalnızca birkaç sınıfla ya da birkaç yüz öğrenciyle sorumlu olan öğretmenler, Hibrit eğitim düzeniyle beraber bir anda on binlerce hatta milyonlarca öğrenciye ulaşıyor. Hal böyle olunca aklımızdaki soru şu; 'Ne kadar verimli olacak!' Elbette zaman değişirken ve alışkanlıklarımız da yeni bir standarda girerken öğretmenler bu yeni dünya düzeninde farklı bir misyon kazanacaklar. Eğitimin ve eğitimcinin birçok tecrübeden geçtiği günleri yaşıyoruz, yaşayacağız.



SERTİFİKA ÇILGINLIĞI

Konu yalnızca geleneksel eğitim düzeni de değil. Okullardaki durumun ilk sorumlusu Covid-19 illetinin ta kendisi. Ancak okul dışında kendisini geliştirmek insanların da başvurduğu alanlardan bir tanesi online kurslar. Bu kurslara karşı olan rağbet artınca, deneyimlerine bir sertifika daha eklemek isteyen insanların da sayısı çoğaldı. Krizi fırsata dönüştürmek açısından faydalı olan bu programlar, insanların evde geçirdiği zamanı verimli kullanması açısından oldukça önemli aslında. Kim yeni bir program, dil veya yetkinlik öğrenmek istemez ki… Neredeyse bir yıldan fazla oldu dünyanın bu hali… Bizler de artık eski alışkanlıklarımızı geri getirmek için çaba sarf etmekten ziyade yeni dünyaya bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ya da dünya bize ayak uydurmaya çalışıyor.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn 60'lığı Global anlamdaki değişimi gözler önüne seriyor. 4 Nisan 1975'te Koç burcu döngüsünde kurulan Microsoft önemli tasarımsal değişimlerin öncüsü olabilir. Birçok yapıda ani ayrılıklar ve satışlar Amerikan borsasının başını döndürebilir.