Kova Çağı'nda hangi burç hangi mesleğe daha yakın bakalım.

››› KOÇ: Hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Ön planda olmayı, tercih eden Koç burçları, takdir edilmek isterler.

Başarılı olabilecekleri meslekler ise politika, yönetici ve ressamlık.

››› BOĞA: Üretkenlik ve pratiklik Boğa burçlarında öne çıkıyor.

İnatçı oluşları sebebiyle giriştikleri her işte sonuç almak isterler. Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, mühendislik ve askerlik.

››› İKIZLER: Gözlem yetenekleri oldukça üst düzeydedir.

Değişken özellikler gösterebilirler.

Başarılı olabilecekleri meslekler bankacı, avukat ve gazetecilik.

››› YENGEÇ: Akıcı üslupları ve iç dünyalarının zengin olması Yengeç burçlarını ön plana çıkarıyor.

Başarılı olabilecekleri meslekler halkla ilişkiler, psikolog ve hemşirelik.

››› ASLAN: İnsanları yönlendirme ve yardımcı olma konusunda başarılıdırlar.

Sorumluluk almaktan çekinmezler.

Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, yöneticilik ve güzellik uzmanı.

››› BAŞAK: Son derece titiz çalışırlar. Olaylara eleştirel yaklaşan Başak burçları, daha iyi yerlere gelmeyi hedefler.

Başak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise muhasebeci, eczacılık ve edebiyatçı.

››› TERAZI: Sosyal yönü kuvvetli olan Terazi burçları, kişiler arasında denge kurmaya çalışırlar.

Terazi burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise el sanatları, mimarlık ve avukat.

››› AKREP: Hata yapmayı sevmezler.

Durumları önceden sezme yeteneği ile önceden önlem almak isterler. Akrep burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler müzisyen, müdür ve polis.

››› YAY: İkna konusunda oldukça başarılıdır. Kendisi gibi başkalarını da motive ederler. Yay burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler turizm, otelcilik, öğretmenlik ve basın yayın.

››› OĞLAK: Çoğu zaman kurallara uyar. Disiplinlidir. Cesur kişiliğe sahiptir. Oğlak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise dişçi, yönetici ve ticaret.

››› KOVA: Yenilikçi ve kreatif olmalarıyla dikkat çekerler. Araştırma yapma eğilimleri de yüksektir.

Başarılı olabilecekleri meslekler bilim insanı, astronomi ve öğretmen.

››› BALIK: En önemli özellikleri değişkenlik olan su burçları için duygusallık ön plandadır. Hayal güçleri güçlüdür.

Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, sanat dalları ve mimar.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs kontağı birçok ülkenin kamusal alanlardaki gizli bilgilerinin deşifre olacağını işaret ediyor. Bunların başında 13 Mart 1954 tarihinde Mars- Yay döngüsünde kurulan Rusya Hükümeti'nin gizli istihbarat birimi dünya medyasının dilinden düşmeyebilir.