Kova Çağı'nda hangi burç hangi mesleğe daha yakın bakalım.
››› KOÇ: Hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Ön planda olmayı, tercih eden Koç burçları, takdir edilmek isterler.
Başarılı olabilecekleri meslekler ise politika, yönetici ve ressamlık.
››› BOĞA: Üretkenlik ve pratiklik Boğa burçlarında öne çıkıyor.
İnatçı oluşları sebebiyle giriştikleri her işte sonuç almak isterler. Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, mühendislik ve askerlik.
››› İKIZLER: Gözlem yetenekleri oldukça üst düzeydedir.
Değişken özellikler gösterebilirler.
Başarılı olabilecekleri meslekler bankacı, avukat ve gazetecilik.
››› YENGEÇ: Akıcı üslupları ve iç dünyalarının zengin olması Yengeç burçlarını ön plana çıkarıyor.
Başarılı olabilecekleri meslekler halkla ilişkiler, psikolog ve hemşirelik.
››› ASLAN: İnsanları yönlendirme ve yardımcı olma konusunda başarılıdırlar.
Sorumluluk almaktan çekinmezler.
Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, yöneticilik ve güzellik uzmanı.
››› BAŞAK: Son derece titiz çalışırlar. Olaylara eleştirel yaklaşan Başak burçları, daha iyi yerlere gelmeyi hedefler.
Başak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise muhasebeci, eczacılık ve edebiyatçı.
››› TERAZI: Sosyal yönü kuvvetli olan Terazi burçları, kişiler arasında denge kurmaya çalışırlar.
Terazi burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise el sanatları, mimarlık ve avukat.
››› AKREP: Hata yapmayı sevmezler.
Durumları önceden sezme yeteneği ile önceden önlem almak isterler. Akrep burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler müzisyen, müdür ve polis.
››› YAY: İkna konusunda oldukça başarılıdır. Kendisi gibi başkalarını da motive ederler. Yay burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler turizm, otelcilik, öğretmenlik ve basın yayın.
››› OĞLAK: Çoğu zaman kurallara uyar. Disiplinlidir. Cesur kişiliğe sahiptir. Oğlak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise dişçi, yönetici ve ticaret.
››› KOVA: Yenilikçi ve kreatif olmalarıyla dikkat çekerler. Araştırma yapma eğilimleri de yüksektir.
Başarılı olabilecekleri meslekler bilim insanı, astronomi ve öğretmen.
››› BALIK: En önemli özellikleri değişkenlik olan su burçları için duygusallık ön plandadır. Hayal güçleri güçlüdür.
Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, sanat dalları ve mimar.
ASTRO GÜNDEM
Merkür-Uranüs kontağı birçok ülkenin kamusal alanlardaki gizli bilgilerinin deşifre olacağını işaret ediyor. Bunların başında 13 Mart 1954 tarihinde Mars- Yay döngüsünde kurulan Rusya Hükümeti'nin gizli istihbarat birimi dünya medyasının dilinden düşmeyebilir.