Bütün hızıyla hayatlarımıza sirayet edecek olan nisan ayı tüm dünyada kolektif şekilde hareket etme içgüdüsünü uyandıracak. Ardımıza dönüp baktığımızda ne çok yaşanmışlık olduğunu ve nelerden feragat ettiğimizi daha iyi anladığımız günlerden geçerken, mücadeleci yapımızı da ortaya koyacağız. "Her karanlığın içinde bir ışık vardır" sözü misali önümüze umutla bakmak isteyeceğiz.

Mars'ın nisan ayı üzerindeki etkisi bambaşka. Size bu etkiyi gerek kitaplarımda, gerekse sosyal medya hesaplarımda kaleme aldım. Bu bilgileri her ne kadar ana dilimde kaleme alıyor olsam da, dünya çok büyük, bunu unutmayın. Evlerinizde ve cep telefonlarınızda dünyanın yalnızca bir parmak uzağınızda olduğunun farkındasınızdır. Devir paylaşım devri sonuçta.

Nisan ayında dünyanın bir yerinde mutlaka birilerinin sosyalleştiğine tanıklık edeceğiz. Bu kişiler yalnızca bir hashtag uzağımızda. Bu hashtaglere yani etiketlere tıkladığımız anda ise sosyalleşen insanlara tanıklık edeceğiz. Merak ettiğiniz bir ülke varsa, bunu sosyal medya üzerinden yazın ve yeni sosyal dünyaya tanıklık edin.

Bu nisan Türkiye'nin semalarındaki gezegen hareketlerini anlatmayacak. Hepimiz değişen dünyaya adapte olmaya çalışırken bulacağız kendimizi. Kolektif bir hareketle insanlık yeni alışkanlıklara yürüyor.

Nisan ayı, çevremize karşı yaptığımız bütün iyi tutumları bizlere tek tek hatırlatırken, kendimiz için de güzel adımlar atmamız konusunda bizleri uyaracak. Kararsızlığın bu sisli salonlarında kalmış olan insanoğlu, kendi yolunun ışığı olma serüveninde alışkanlıkları ve bırakamadıkları ile sınanabilir. Aldığımız hasar ne kadar büyük olursa olsun, önümüze bakmayı bileceğiz. Aklımızı karıştıran etkileri ardımızda bırakmak zor olmayacak.



NİSAN AYININ İN'LERİ

Gıda sektörü, süpermarketler, paketleme firmaları, eczaneler, özel hastaneler, spor salonları, eğitim sektörü, psikologlar, pedagoglar, evlilik terapistleri, güzellik merkezleri, turizm, oteller.



NİSAN AYININ OUT'LARI

Toplantılar ve workshoplar, bankacılık uygulamaları, medya platformları, araç alımı, televizyon izleme, evde vakit geçirme.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Plüton 60'lığı dünyanın enerji sektöründe yeni arayışlara girdiğini bizlere hatırlatacak. Herkesin yeni odak noktası ise bor madeni olacak. Ayrıca yenilenebilir enerji konularındaki önemli yaptırımlar artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlanabilir.