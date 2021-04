Dünyanın iyileşmek, kalabalığa karışmak ve özlediği rutinlerine kavuşmak istediği günlerden geçerken nisan ayının ana gündemi kişisel konulardan çok daha toplumsal olacak. Nisan ayının gökyüzü gündeminde içgüdülerimizle hareket etmek var.

Yeniay, ateşiyle beraber dünyayı harekete geçirecek.

Nisan ayı en başta hareketi ile beraber geliyor. Hareket olduğu yerde bereket olur denilen günlere duyulan özlem de arta dursun, insanların çeşitli sınırlamalardan ve kısıtlamalardan sıkıldığını eski rutinlerine dönmek için dakikaları saydığına tanıklık edeceğiz. Koç burcundaki yeni ay ise hem toplumsal etkileriyle hem de bireysel etkileriyle karşılıyor bizleri. Yeni ay, saat 04:30'da 22 derecede Koç burcunda gerçekleşirken dünyanın aslında daha hızlı döndüğünü fark ettirecek bizlere. Koşuşturmamıza Ay şahit olacak.

Akrep Dolunay'ı düşünmediklerimizi düşündürtecek.

Dolunay 05:32'te 7 derecede Akrep burcunda meydana gelirken içsel çatışmalarımızın ne gibi sorunları olduğunu daha iyi göreceğiz. "Duygular mı? Yoksa mantık mı?" sorusunu bolca karşımızda göreceğimiz bu yeni ayda kendimizle çeliştiğimiz birçok konuda araftan çıkmak isteyeceğiz. İçgüdülerimizin gücüne olan inancımız geri gelirken, en doğru anda doğru kararı vermek, odak noktalarımızdan birisi olacak. Kaderimizi baştan yazdığımız günler geldi…

Akrep Dolunay'ı uyarıyor.

Online alışveriş yaparken dikkat!

Geçmişi düşünmenin sonuçları büyük olabilir.

Kendine yeni sözler vermek isterken tembelliğin kurbanı olma.

Her şeyin bir zamanı vardır. Aceleci olma.

Kendine kulak as, aksiliklerin bu ayı çekilmez hale getirmesine izin verme.

İçgüdülerini takip et.

Nisan ayında toplamda altı gün boşlukta kalacak olan ay, hayatın hızını hissettirirken acele ile verilen kararların sonuçlarının sanıldığından daha büyük olduğunu bizlere daha net hatırlatacak. Siz siz olun önemli kararlarınızı ya da kırılma anlarınızı ayın boşlukta olduğu günlere getirmemeye çalışın.

Ay boşlukta günleri aşağıda! Ajandanıza notlarınızı almayı unutmayın. Tıpkı yukarıda da belirttiğim gibi ay boşlukta günlerinde ne olursa olsun aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin.

ASTRO GÜNDEM

Mars–Neptün kontağı 1 Ekim 1949'da kurulan ve Satürn'ü Başak olan Çin'in haritasını yeni bir döngüye sürüklüyor. Çin'in kamusal güvenlik konusunda daha büyük sıkıntılar çektiğine tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede siyasete bugünden sonra istihbarat birimleri yön verebilir.