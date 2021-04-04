İletişim gezegeni Merkür, ateşin en kararlı burçlarından birisi olan Koç burcuna geçiyor. Türkiye saati ile saat 05.48'de Koç burcunda konumlanacak olan Merkür sınırlarımızı zorlamak konusunda bizi bambaşka bir ruh haline sokmaya geliyor.



KADERİ ZORLAMAK

Tıkandığımız noktalardan bile rahatlıkla çıkmamız konusunda bize cesaret verecek olan Merkür en zor zamanların bile bir çıkışı olacağını, hatta her gecenin de bir sabahı olduğunu bizlere gösterecek.

Sosyal yaşantımızda ya da kariyer hayatımızda zorluk çektiğimiz bütün konularda kaderi zorlamak isteyeceğiz. Koç burcunun etkisiyle kabullenmek duygusunu arka plana iteceğiz.



LAFI DOLANDIRMAYIN

Odak noktalarımız demişken Merkür'ün Koç burcuna olan geçişi dağınık alanları toparlamak konusunda bize güç verecek. Bununla da kalmayacak yalnızca, uzun zamandır konuşmamız gereken ancak bir türlü konuşamadığımız konulara dem vuracak.

Öyle ki dağınıklıktan hoşlanmayan yanımız Koç burcunun da etkisiyle farklı bir seviyeye çıkacak.

Lafı dolandıran insanların başına bela olduğumuz günler başladı.

Duymak istediklerimizi gerçekten duymak isteyeceğiz.

Arkadaşlık konularında yaşadığımız bazı ikilemler Merkür'ün Koç burcundaki seyri ile daha fazla ön plana çıkabilir.

Eğer Merkür Koç burcunda iken doğduysanız ilham verici fikirleriniz çevrenizde daima değer görür. Bunun yanı sıra tarzınızı değiştirmekten ve radikal kararlar almaktan da korkmazsınız.



5G TEKNOLOJİSİ

Dünya yavaş yavaş 5G teknolojisine geçmeye hazırlanırken, haberleşmenin simgesi olan Merkür ile beraber 5G'ye hızlı bir şekilde adapte olacağız. Özellikle de Z kuşağının bu konuda aldığı sorumluluklar da gündeme gelebilir. Bu süreçte birçok insanın 5G teknolojisi ile Covid-19 arasında çeşitli bağlar kurduğuna da tanıklık edebiliriz.

Merkür'ün Koç burcunda olan 15 günlük yolculuğunda yeni teknolojik atılımlar görür müyüz?

Nisan ayının gökyüzü gündemi göreceğimizi işaret ediyor.

Merkür Koç Burcundayken Kişisel Hayatlarımızda Dikkat Etmemiz Gerekenler

Duygusal gel gitler

Güven problemleri

Maddi planlamalar

Sözleşmeler, belgeler

İş görüşmeleri

Aksayan planlar, ödenmeyen faturalar

Telefon ve bilgisayarımızdaki aksaklıklar



ASTRO GÜNDEM

Merkür'ün Koç burcundaki 15 günlük seyri başlıyor. 5G teknolojisi ile harmanlanan yeni dünyanın gerçeklerine tanıklık edeceğiz. Yapım şirketlerini ve dijital yayın platformları arasındaki akıl savaşları başlıyor.