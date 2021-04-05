KOÇ: Hafta sizin için planlarla başlayacak. En önemlisi ise yarım bıraktığınız bütün işleri noktalamak isteyeceksiniz. İkili ilişkilerde iğneleyici konuşmalara dikkat!

››› BOĞA: Sabrınızın sınanabileceği bir haftaya hazır mısınız?

Özellikle de aile büyüklerinizle anlaşamadığınız konular daha da derinleşebilir.

››› İKİZLER: Cesur tavrınızla kararsız arkadaşlarınıza örnek olacağınız bir haftaya hoş geldiniz.

Kulaklarınız ne kadar güzel şeyler duysa da dedikodulara da hazır olun. Baş ağrıları ve yorgunluk olabilir bu hafta.

››› YENGEÇ: Haftaya iletişiminizdeki eksikleri görerek girebilirsiniz. Çok yakın bir arkadaşınızla bazı maddi konularda sorun yaşasanız da yapıcı olan taraf siz olacaksınız. En keskin konuşmalar yaptığınız gün cuma olacak.

››› ASLAN: Bireysel çalışmaktan ziyade grup çalışmasının getireceği başarıya inanacağınız bir haftadasınız.

Kurumsal alanda çalışanlar için sorumluluk alma zamanı geldi.

››› BAŞAK: Hobilerinize zaman ayırmak isterken işlerinizin ne kadar çoğaldığını göreceğiniz bir haftaya giriş yaptınız.

Bu hafta en çok yorulan burçlardan birisi siz olurken cumartesi günü de huzuru arayacaksınız.

››› TERAZİ: Maddi anlamda verdiğiniz kararların sonucunu bu haftadan itibaren göreceksiniz. Ne de olsa kolay bir haftayı ardınızda bırakmadınız. Bu hafta da sandığınız kadar sakin geçmeyebilir, dikkat!

››› AKREP: Alınganlığınızın yeteneklerinizi ve çalışkanlığınızı etkilediği bir hafta ile karşı karşıyasınız.

Haklı olduğunuz halde size özür diletmek isteyen kişilere iltimas göstermeyeceksiniz.

››› YAY: Haftaya fikirlerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu düşünerek başlayacaksınız. Bu hafta tanışacağınız birisi hayata daha önce bakmadığınız yerlerden bakmanızı sağlayabilir.

››› OĞLAK: Uzun zamandır ara verdiğiniz alışkanlıklarınızın yeniden ortaya çıktığı bir haftaya hoş geldiniz. Ailende yaşanabilecek tartışmalarda arabulucu olacaksın.

››› KOVA: Bu hafta harcamalarınızda bir tutarlılık sağlamak isteyeceksiniz.

Planlı ve organize olacak, var olan borçlarınızı kapatacaksınız.

Pazar günü sizin için en sakin gün.

››› BALIK: İş hayatınızda sorumluluğunuzun arttığı bir hafta ile karşı karşıyasınız.

Bir arkadaşınızın yaşadığı önemli bir sorun sizi de ilgilendirebilir.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Plüton kavuşumu uluslararası finans konularını gündeme taşıyacak. Küresel anlamda yapılan toplantılar hukuksal arenaya taşınacak. ABD ve Asya ülkeleri arasındaki gerilim tırmanacak.