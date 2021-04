Burçların bilinçaltına doğru gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

››› KOÇ

Koç burçlarının güçlü yapıları dikkat çekerken, bilinçaltlarında hep "Ya bu gücümü kaybedersem ve çaresiz görünürsem" korkusu vardır.

››› BOĞA

Yeme, içme konularında keyfine düşkün olan Boğa burçlarının, bilinçaltlarında aç kalma, istediği maddi seviyede olamama ve boşlukta hissetme duygusu yatar.

››› İKİZLER

İkizler burcunun bilinçaltında ise yalnız kalmak ve düşüncelerinde kısıtlanma konuları vardır.

››› YENGEÇ

Plan, program ve düzen içerisinde olmayı seven Yengeç burçları, programının bozulmasını, aksamasını istemez, bilinçaltında bu düşünceler kendisine çokça yer bulur.

››› ASLAN

Gösteriş ve ön planda olma Aslan burçlarını tanımlar. Ateş burçlarının bilinçaltını yalnız kalmak ve beğenilmemek konusu meşgul eder.

››› BAŞAK

Sosyal çevresiyle vakit geçirmeyi çok seven Başak burçları, kuvvetli bir iletişim diline sahiptir. Bilinçaltında ise sosyal yönünü kaybetme ve kendini istediği gibi ifade edememe konusu sıkça yer alır.

››› TERAZİ

Terazi burçları hayatlarındaki uç noktalarda verdiği kararları ile bilinir. Seçimlerinde yaptıkları tercih ne olursa olsun, diğer seçeneği de düşünmeden edemezler.

››› AKREP

Kendi iç dünyasına olan düşkünlüğü ile bilinen Akrep burçları, çevresiyle bilgi paylaşımında cimri davranabilir. Bilinçaltında ise "Ya sırlarım duyulursa" diye düşünmeden duramazlar.

››› YAY

Özgürlüklerine son derece düşkün olan Yay burçları bilinçaltında geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesini çokça düşünür.

››› OĞLAK

Sahip olduklarını kaybetmek Oğlak burçlarının bilinçaltında çokça yer bulur.

››› KOVA

Ekip çalışması sever. Bilinçaltında ise yalnız kalma endişesi yatar.

››› BALIK

Su grubunun en derin düşünceli burcu çevresiyle daima uyumlu olmak ister. Her ne kadar beğenilme kaygısı taşımasa da beğenilme arzusu ve isteği bilinçaltlarında yatar.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter–Chiron 45'liği sosyal medya dünyasının arka sokaklarını gözler önüne serecek. Yapay zekanın desteğini arkasına alan platformlar, sahte ve pasif hesaplar konusunda tarihi kararlar alırken birçok siyasinin hesabı hacklenecek. Askıya alınan hesaplar da artacak. Vergi düzenlemeleri ise fenomenlerin dünyasını karıştıracak.