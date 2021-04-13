Yeni ay bizlere; 'Dünya durmuyor hızla dönüyor' dedirtircesine bir başlangıç yaptıracak. Baş döndürücü haber akışları bir gecede başlarken, zamanın hızına hiçbirimiz yetişemeyeceğiz. Ateş burcunda gerçekleşecek yeni ay; hepimizin Koç burcunun ruhuna teslim olmasını sağlayacak. Üstümüzdeki duygusal yorgunluğu atacağız. Dünya'nın ulus üstü kurumlara kafa yorduğu sırada 'Gelecekten biri gelip bizim bu günlerde nelerle uğraştığımızı görse gerçekten çok şaşırır' diyeceğiz.

Yeni ay'ın teması; dünyayı daha çok ısıtıp daha hızlı dönmesini sağlayacak. Ülkelerin yaptığı ticari anlaşmalar, harekat planları, siber saldırılar, denizde ve karada tatbikatlar dünya gündeminde bolca yer bulacak. Global olayların yaratacağı etkileri bütün insanlık şaşkınlıkla izleyecek.'



HERKES İDDİALI

Dün, yani 12 Nisan'da sabaha karşı 04:30 sularında Türkiye enlem boylamına göre ateş burcunda gerçekleşen yeni ay içimizdeki meydan okuma, sorgulama ve pes etmeme duygusunu tetikleyecek. Yeni ay; Ayın ve Güneşin 22 derece ile Koç burcunda kendini rahat hissettiği 1.evde geçekleşecek. Aynı zamanda en yakınında olan Mars ile de iletişim halinde olacak. Yanı sıra da Venüs-Plüton doksanlığı gerçekleşecek. Gökyüzü bu kadar ateşe teslim olurken hem çevremizdeki kişilerin hem de küresel çapta ağırlığı olan kişilerin bu kadar iddialı konuşmalar yapması tesadüf mü?

'Gerçekleşen bu Koç yeni ay'ı aynı zamanda ilginç bir yeni ay! Çünkü bir Stelyum söz konusu. Chiron, Merkür, Ay, Güneş, Venüs ateş burucunda saf tutmuşken; inatlaşmak, meydan okumak gözde davranış olacak. Birçok insanın sosyal medyayı ne kadar aktif kullanabildiğine bir kez daha şahit olacağız. Kripto paraların gündemdeki yeri ise ivme kazanacak.'



TEKSTİLCİLER DİKKAT

Yeni ay'ın ticari sektörleri nasıl etkileyeceğine değinirsem;

Mobilya sektörü çığır açarken Tekstil sektöründeki sıkışmalar; köklü firmaların enteresan noktalara geldiğinin altını çizecek.

Sıkışmadan dönüşüm ve değişim olarak çıkmaya çalışacak 1921 kuruluşlu GUCCI ve 1978'de kurulan ve Satürn'ü Başak olan Versace, sadece bilinen markaların bir kaçı… Yani moda duayenleri sınavda diyebiliriz.

Koç burcu yeni ay'ının hepimize hareket verdiğine şahit olacağız. Şehirlerin boşaldığına ve insanların sürekli olarak yer değiştirmek istediğini göreceğiz. Bu anlamda Turizm sektöründe sıçramalar olacak.



ASTRO GÜNDEM

Güneş–Mars 60'lığı Rusya, Çin iş birliğinin perde arkası dünya medyasında yer alabilir. Gökyüzü, ülkelerin sınırları konusunda da hareketli günleri işaret ediyor.