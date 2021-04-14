12 Nisan tarihinde ateşin öncü burcunda gerçekleşen yeni ay iddialı kararlarla beraber iç dünyamızda "emin olmak" kavramını ön plana çıkaracak. Peki bu yeni ay'ın burçlara nasıl etkisi olacak, diyorsanız gelin beraber bakalım.

KOÇ: Yeni ay kariyer odaklı düşüncelerinizin artık özel hayatınızı da etkileyebileceğini işaret ediyor. Kararlı olmanız gereken günlerdeyken odak noktalarınızın dağılmasını istemeyeceksiniz.

BOĞA: Fikirlerinizi paylaşabildiğiniz insanları çevrenizde görmek sizi çok iyi hissettirecek. Sıradan aktivitelerden ziyade vaktinizi doğru kullanabileceğiniz hobilere yönelebilirsiniz.

İKİZLER: Mesafeli tavrınızdan ödün vermeyeceğinizin altını çizen yeni ay, kişisel hayatınıza olan harcamalarınızı işaret edecek. Yeni ay diyor ki; buzdolabınızı doldurun.

YENGEÇ: Karşınıza çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirmeniz gereken günlere girmişken en doğru kararları yeni ay sürecinde almak isteyeceksiniz. Yeni ay diyor ki; fazla eşyalardan arının.

ASLAN: Düşüncelerinizin çok zor değiştiğini düşünseniz de yeni fikirler yeni ay'ın ateş burcundaki etkisiyle size daha yakın gelecek. Yeni ay diyor ki; sosyal medyaya biraz ara verin.

BAŞAK: Beklentilerinizle bambaşka bir sürece doğru yürüyorsunuz. Öyle ki kararlarınızda tutarlı olmak da yeni ay sürecinde sizin için çok önemli olacak. Yeni ay diyor ki; kendinizi geliştirebilecek kişilerle aynı ortamda bulunun.

TERAZİ: Enine boyuna düşünmeden yapabileceğiniz bütün planlar dışarıdan ne kadar güzel görünse de size o kadar iyi görünmeyebilir. Odak noktanızı yeniden belirlemeye ne dersiniz?

AKREP: Konfor alanınızı terk edin diyor yeni ay. Siz de rutinlerinizi değiştirmek ve yeni alışkanlıklar edinmek konusunda zorlanan bir burç değilsiniz. Küçük maceralar size göre olacak.

YAY: Uğraş verdiğiniz işlerin ya da kafa yorduğunuz planların tıkır tıkır işlemesi sizin için çok keyif verici olacak, özellikle de yeni ay'ın ateş burcundaki seyriyle. Hedefleriniz için kolları sıvamaktan korkmayacaksınız.

OĞLAK: Kalıplaşmış düşüncelerinizi bir kenara bırakmaya başlarken "ben asla değişmem" dediğini konularda yeni ay ile birlikte köklü adımlar atmak isteyeceksiniz. Önünüzde durana aşk olsun.

KOVA: El işleriyle özellikle de yeni ay sürecinde bol bol uğraşabilirsiniz. Evinizdeki mobilyaların, tesisatın ya da küçük ev aletlerinin verebileceği sıkıntıları bizzat siz halletmek isteyeceksiniz. Yeni ay diyor ki; hobileriniz için harcama yapın.

BALIK: Maddi planlamalar yapmak yeni ay'ın etkisinden olacak. Borç ve senet işleriyle en çok uğraşabilecek burçlardan birisi olarak daha dikkatli hesapların peşindesiniz. Boşa gidecek vaktiniz yok.







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