Yenilik kelimesi, hayatlarımızın hız kazandığı bu günlerde duymaya alışık olduğumuz şeylerden bir tanesi. Yeniliklerin sürekli karşımıza geldiği bugünlerde, her işimizin hızlıca hallolmasını istiyoruz. Yavaş kelimesine yer yok artık. Rafa kalkmaya hazırlandığı günler de iyice yaklaşıyor. 5G hızı ile bugüne kadar olan bütün teknolojilerin önüne geçecek. Peki 5G hayatımıza ne gibi katkılar sağlayacak, hangi gelişmeler karşımıza çıkacak?

5G NEDİR?

Öncelikle 5G'nin tanımını yapmak gerekli. 5G'yi yeni nesil kablosuz teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Mevcut olarak kullandığımız hücresel ağların yeniden yapılandırılacak olması ile birlikte, bağlantı hızımız iyice hızlanacak. Tamam hızlanacak ama herkesin aklında olan soru ise şu; 5G, ne kadar hızlı? Yapılan çalışmalara göre, şu anda kullandığımız teknolojinin 10 kat daha fazla hıza sahip olacak. Burada çok büyük bir hızdan bahsetmek mümkün.



Hayatımızda neler değişecek?

hızlı bir teknolojiye giriş yapacağız. Fakat hepsi bu kadar mı olacak, sadece hayatımızı hız olarak mı etkileyecek? Tabii ki hayır. Öncelikle bir temizliğe girişmemiz gerekebilir. Çünkü hayatımızdan eksik olmayan, yanımızdan ayıramadığımız kablo sayısında da azalma olacak. Bunun dışında kullandığımız ve ağırlıklarından şikâyet ettiğimiz teknolojik aygıtların hafiflemeye başladığını siz de fark edeceksiniz.



Fotoğraf arşivleri artık "Bulutlarda"

Yaşantımızda sosyal hayattan tutun, aklınıza gelecek her noktaya etki edecek 5G. Tıp ve ticaret gibi alanlara öncülük etmesi beklenen 5G, yeni iş alanlarına da imkan sağlayacak. Değişimin içerisinde olacağımız bu süreçte, hızı hissedeceğiz. Değişimden geri kalmayacağız. Şimdilerde fazla kullanmadığımız bulut sistemine de kendimizi iyice adapte edeceğiz.



"Akıllı" kelimesi daha çok yaygınlaşacak

Kova Çağı ile birlikte hayatımıza girmeye başlayan "akıllı" kelimesi daha yaygın bir hale gelecek. Artık yaşamımızda daha fazla bu kelime ile karşılaşacağız. Kullandığımız televizyon, buzdolabı ya da her neyse artık akıllı kelimesi ile karşımıza gelecek.



Yapay zekâ hayatımızda daha çok yer alacak

Hayatımızı kolaylaştıracağı düşünülen yapay zekâ kavramına da iyice alışmaya başlayacağız. Pek çok ihtiyacımızı karşılayabilecek olan yapay zekâ, bize kolaylık sağlayacak mı? Aklınızda birçok soru olabilir ama merak edilen soru şu olmalı? Teknoloji hayatınızda neyi ifade ediyor.







