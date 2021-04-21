Pazartesi günü tıpkı Merkür gibi güneş de Boğa burcundaki seyrine başladı. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu hareketi Merkür ile birlikte, el ele tamamlayacak olan Güneş, 2021 yılının en görkemli günlerini de başlatmış olacak. Merkür Boğa burcundayken üstüne bir de Güneş'in Boğa burcuna geçişi hayatlarınıza ışık tutarken aşılarla ilgili önemli gelişmeler de yaşanacak.



Bu ilkbahar İliklerimize kadar ısıtacak!

Güneş'in Boğa burcuna geçişi, mevsimin sabitlenmesi, ilkbaharın dengelenmesi olarak bilinse de bu ilkbahar farklı bir ilkbahar olacak.

İklimi, yağmuru ve bir anda değişen hava koşulları ile birlikte, hareket edecek. Aynı zamanda dünyada birçok yerde toprak hareketlerine, deniz kabuğundaki hareketlere şahit olabiliriz. Akarsular ve yağmurlar bu ilkbaharın ana temasını oluşturacak.

Güneş'in Boğa burcuna bu sefer ki geçişi, öncekilerden farklı olacak. Çünkü 2019'un mayıs ayından bu yana Boğa burcunda devrim gezegeni Uranüs hareket ediyordu. Bu da şu anlama geliyor; Güneş, devrim gezegeni Uranüs ile kavuşacak.

Merkür ile el ele tutuşup, devrim gezegeninin kalbinden geçerken, devrim niteliğindeki günlerin kapımızda olduğuna işaret edecek. 2021 yılının maviliklerini burada hissedeceğiz belki de. Bir yandan özgürlüğü tartışırken, bir yandan da bilim dünyasının coşkusuyla tanışacağız. Birbirlerinin tezlerini çürüten hekimlerle karşı karşıya kalacağız. Her ne olursa olsun Dünya, Güneş'in ilk ışıklarını, ilkbaharda açan çiçekler gibi açacağı gönüllerde özgürlükle, sokakları bir şekilde yeniden doldurmaya çalışacağız.



Merkür'de Venüs de, Güneş Boğa'ya eşlik edecek!

Yeni dünyaya dair kurallar, Güneş Boğa geçişi ile birlikte gelirken, iletişim gezegeni Merkür'ün de Güneş ve Boğa'ya eşlik ediyor oluşu, birçok şeyi de bünyesinde barındıracak. Bu kavuşum, aklımızı da iyiden iyiye karıştırırken hem Güneş'in hem de Venüs'ün Boğa burcunda hareket etmesi, Venüsyen günleri tetikliyor olacak.

22 Nisan itibariyle başlayacak olan Venüsyen günler, sağlık, güzellik, temizlik ve estetik konularını da beraberinde getirecek. Bu konular gündemimizi oldukça meşgul edecek.



Ülke gündeminde neler olacak?

Türkiye dünya gündeminde bolca konuşulacak.

Karadeniz, sürekli gündeme gelecek.

Para birimleri konuşulacak

Blockchain sistemine geçen bankalar artabilir.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Satürn karşıtlığı, dünyanın her yerinde eğitimin eş zamanlı bir şekilde kabuk değiştirdiğine şahitlik edeceğiz. Hibrit eğitime adapte olmaya çalışırken yeni eğitim modelleriyle de karşı karşıya kalabiliriz.