Gezegenlerin kişisel hayatımıza yön verdiği bugünlerde sizlere naçizane astrodetoks önerileriyle yaklaşacağım. Gelin, neler yapabileceğimize şöyle bir bakalım.

Nisan'a elveda demeye hazırlanıyoruz. Belki çok sıkıldınız belki çok bunaldınız. Bütün bu zor süreçleri geride bırakmaya hazır mısınız? Rahatlama ve ferahlamayı temsil eden mavi rengi, mayıs ayı ile birlikte yaşamımızda kendisini daha çok hissettirecek. İşte yaz aylarına formda girmeniz için önemli ipuçları…

Doğanın kendini yenilemeye başladığı bugünlerde, vücudunuz da yenilenme sürecine başlıyor. Doğru bir yenilenme süreci içerisinde detoks önemli bir yere sahiptir. Doğru bir yenilenme süreci, sizi her türlü zorlu koşula hem fiziksel hem de mental olarak hazırlar.



Yaza yaklaşırken neler yapabiliriz?



HER GÜN EN AZ 2 LİTRE SU TÜKETİN

Su, yaşamımız için zorunlu ihtiyaçlarımızın başında gelir. Su tüketmeniz, cildiniz için de faydalıdır. Günlük hareketiniz için gerekli enerjiyi size sağlar. Her sabah güne su içerek başlamanız size oldukça fayda sağlar. Her öğünden önce su içmelisiniz. Ayrıca, sindirimi kolaylaştırması için her sabah 1 bardak limonlu ılık su içmenizin faydasını da ilerleyen zamanlarda görebilirsiniz.



DOĞRU BESİN, DOĞRU YAŞAM

Yanlış beslenme vücudunuzda toksin oluşmasının en büyük nedenlerinden biridir. O yüzden gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin doğru olmasına özen gösterin. Yaz aylarında sizin için en doğru tercih sebze ağırlıklı beslenmek olacaktır.



ÖĞÜN KAÇIRMAK MI? AMAN DİKKAT!

Düzenli beslenme detoks için oldukça önemlidir. Gün içerisinde doğru planlama ile tüketeceğiniz besinler, aradığınız dinamik görüntü için size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Hiçbir öğünü ihmal etmeyin.



İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR

Toksinlerin yıprattığı organların en başında karaciğer gelir. Karaciğerinizi korumak için doğru beslenme de son derece gereklidir ama tek başına yetmez. Beslenmenize, spor ile destek olabilirsiniz. Düzenli olarak spor ve detoks yapmak yaşamınız için son derece önemlidir.







ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs kavuşumunda, 7 Nisan 1948 kuruluşlu Dünya Sağlık Örgütü yine konuşulacak. Bu sefer sağlıkçılar ve bilim adamlarına karşı uygulayacağı tedbirleri ve yaptırımları konuşacağız. Sosyal medya ortamlarında birçok hekim ve bilim adamının videoları kaldırılabilir.