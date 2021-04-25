KOÇ BURÇLARI: Bu hafta bilgi ve eğitim gündeminde olacak. Gökyüzünün yoğun programı alacağın kararları şekillendirebilir. Ayrıca gözlemci yönün ile birlikte çevrendeki olayları daha kolay çözümleyebileceksin.

BOĞA BURÇLARI: Gelecek için harekete geçtiğin bir gündesin. Gök kubbenin bu hafta için sana güzel haberleri olacak. Beklentilerin karşılık bulabilir. İlişkiler konusunda çıkmazdan kurtulacaksın. Çarşamba günü senin için ön plana çıkabilir.

İKIZLER BURÇLARI: Küslükler bu hafta itibarıyla rafa kalkacak. Aile içerisinde olan kırgınlıkları geride bırakmak için adımlar atacaksın. Öte yandan kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşacaksın. Cuma günü güzel haberler gelebilir.

YENGEÇ BURÇLARI: Kişisel bakımın ön planda olacak. Bu hafta hayatında değişime gitmek istediğin konularla meşgul olacaksın. Çevrenden gelecek tepkiler olabilir. Tartışmalardan uzak durmak isteyeceksin.

ASLAN BURÇLARI: Bu hafta isteklerin ön planda olacak. Aile içerisinde dile getirmek istediğin konular olabilir. Sağlık ile ilgili konularda adım atacaksın. Yaptıracağın tahliller olabilir. Soğukkanlı ve ağır başlı olmamalısın.

BAŞAK BURÇLARI: Gök kubbe bu hafta yeni gelişmeler ile karşına çıkıyor. Her ne olursa olsun alacağın kararlarda ya da davranışlarında aceleci davranmamalısın. Haftanın ilk günü kariyerinde yeni fırsatlar kapına gelebilir.

TERAZI BURÇLARI: Kurduğun hayallerin peşinden gitmelisin. Hedeflerinden vazgeçmek gibi bir düşüncen yok. Harekete geçmelisin. Çevren ile olan iletişimin hiç olmadığı kadar güçlenecek. İsteklerini göz ardı etmemelisin.

AKREP BURÇLARI: Senin için farklı bir hafta olabilir. Senin öne çıkacak günün salı da burcunda dolunay meydana gelecek. Duygusal konulardaki inişler ve çıkışlar bütün haftanı etkileyebilir. Tedbirli davranmanda fayda var.

YAY BURÇLARI: Kariyerinde yeni bir soluk, yeni bir heyecan arıyorsan bu hafta güzel haberler alacaksın. Perşembe günü beklediğin gelişmeler ile ilgili ipuçları alabilirsin. Taşınma konusu gündeminde olacak.

OĞLAK BURÇLARI: Çözüm odaklı yaklaşacağın bu hafta yeni kararlar alacaksın. Ön planda olmak istediğin karar anları karşına gelebilir. Cumartesi günü ön plana çıkıyor. Güzel gelişmelerin haberlerini de bu hafta alacaksın.

KOVA BURÇLARI: Gökyüzünün gündemi Kova burçlarını da etkiliyor. Maddi konular karşına gelecek, bu hafta kendin için bir şeyler yapmak isteyeceksin. Yakın çevren ile paylaşımların artacak.

BALIK BURÇLARI:Yaşam alanınla ilgili yeni düzenlemelere gideceksin. Maddi durumunun rahat olması seni yanıltmasın. Harcamalarını kontrol altında tutmamalısın. Pazar günü, kafandaki soruların yanıtlarını bulacaksın.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Venüs kavuşumu ünlülerin özel hayatlarında "kimler kimlerle berabermiş?" dedirtecek. Özellikle de sosyal medya hesabından sansasyon yaratacak açıklamalar yapan ünlüler gündemden düşmeyecek.