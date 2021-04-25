Yarın sabahın ilk ışıklarında Türkiye enlem ve boylamına göre 7 derece ile Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay hepimizi yakından ilgilendirmekle beraber kolektif bir dünya döngüsünün de habercisi…



DOLUNAY VİTES YÜKSELTECEK!

Suyun sabit fikirli burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, aslına bakarsanız 2021'de gaza basacak ve vites yükseltecek. Dünyanın daha hızlı dönüşüne şahit olurken denizleri ısıtacak ve dünyadaki birçok boğazı da konuşacağımızın habercisi olacak. Belki de bu yılın en baş döndürücü günleri bu Dolunay ile start alıyor. Akrep Dolunayı'nın bu yıl getireceklerini size farklı bir biçimde aktarmak istedim... Uzun maddeler şeklinde söze dökmek istedim. Çünkü bu baş döndürücü günlerde hızlı ve kolay okunur olması sizler için de iyi olacak.

Akrep Dolunayı'nın havadisleri:

Akrep Dolunay'ı kamu sektörünü yakından ilgilendirecek.

Dünya genelindeki boğazların sıkıştığına ve stratejik diplomasinin çıkmaza girdiğine tanıklık edeceğiz.

Komşularımızla olan dengemizi masaya yatıracağız.

Bilim adamları ön planda olacak.

Yeni aşılar, solüsyonlar ve hapların çıkışını konuşacağız.

Tüm dünyadaki havalimanları yeni düzenlemeler ile karşı karşıya kalacak.

Sosyal güvenlik ve kolektif bakış açısı anlayışı değişebilir.

Eğitim alanında alınan kararlara yenileri eklenebilir.

Uluslararası uçuş firmalarının yaşayacağı maddi sıkışmalar gündeme gelebilir.

Ekonomiyi ve parayı daha fazla konuşacağız.

Meraklılarına duyurulur! Altın daha çok gündeme gelecek.

İlişkilerde;

Aralarında sorun olan ilişkilerde yavaş yavaş buzlar eriyecek.

Fırtınası dinmeyen aşklar Akrep Dolunay'ında daha fazla ön plana çıkacak.

Uzun zamandır ilişkisi olanlar bu süreçte önemli kararlar alabilir. Özellikle de evliler için önemli süreçler kapıda.

Yarım kalan ilişkiler masaya yatırılacak.

İlişkiye dahil olmaya çalışan kişilere karşı yapacağınız sert çıkışlar sizi yorabilir.

Evliliğinizde sorunlar varsa Dolunay süresince dikkatli olun.

Dolunay'da bunları yapma:

Teknolojik alet alma. (Telefon, bilgisayar, tablet)

Estetiği abartma.

Maillerini kontrol etmeyi unutma.

Üzerinizdeki yorgunluğu görmezden gelme.

Fikirlerinizi herkesle paylaşma.

Herkese laf yetiştirmeye uğraşma.



ASTRO GÜNDEM

Dolunay'ın etkisi dünyada acil ekonomi zirvelerinin gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. Paranın patronları dünyaya meydan okuyabilir. Bugünden sonra birçok ülkenin eş zamanlı olarak uydu attığına şahit olacağız.