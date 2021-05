Gökyüzünün programı bu hafta yoğun. Tıpkı mavi gezegenimizin de yoğun olduğu gibi… Bu hafta hem Merkür hem de aşkın gezegeni Venüs hava burcuna konumlanacak. Bu konumların etkileri de net olacak, tıpkı bir sözleşmede olan maddeler gibi. Sizler için her burca özel olarak 'yap–yapma' şeklinde kaleme aldığım bu yazımı bir kenara not etmenizi öneririm.



KOÇ

Fazla eşyalarından kurtul.

Uzun telefon görüşmeleri yapma.

Doğruluğundan emin olmadığın dedikodulara inanma.



BOĞA

Beslenmene dikkat et.

Gereksiz harcamalar yapma.

Sevgini göstermekten korkma.



İKİZLER

Ailene ufak sürprizler yap.

Tek başına hareket etme.

İmzalayacağın belgelerin her satırına dikkat et.



YENGEÇ

Masraflarını kısıp birikim yap.

Aileni ilgilenmeyi ihmal etme.

Aklındaki planlar için adım at.



ASLAN

Ailene karşı açık sözlü ol.

Kırıcı davranışlarda bulunma.

Eleştirileri yanlış anlama, her şey kişisel değildir.



BAŞAK

Kişisel bakımını ihmal etme.

Abartılı tepkilerden kaçın.

Bonkörlüğün cebini zorlamasın.



TERAZİ

Yaşam alanında düzenleme yap.

Yatırım yapmadan önce iki defa düşün.

Kalbindeki kişiye açılmaktan korkma.



AKREP

Hayatında yeni başlangıçlar yap.

Sırların herkesle paylaşılmayacağını unutma.

Sporunu aksatma.



YAY

Yeni kişilerle iletişime geç, çevreni genişlet.

Estetik operasyon için bu haftayı seçme.

Ailene aklındaki planlardan bahset.



OĞLAK

Kararlarında kendine güven.

Gereksiz alışveriş yapma.

Telefon ya da bilgisayarındaki önemli dosyaların yedeğini almayı unutma.



KOVA

Dış görünüşünde değişiklik yapmak için bu haftayı değerlendir.

Acele kararlar vermemeye dikkat et!

Küslükleri ortadan kaldır.



BALIK

Fazla kilolarından kurtulmak için adım at! Geç değil.

Ortaklık yapmadan önce bütün olasılıkları tart.







ASTRO GÜNDEM

Merkür-Jüpiter karesi iletişim teknolojilerini farklı bir boyuta taşıyacak. Tüm dünyada birçok GSM firması yapılanma değişimleri ile gündeme gelebilir. Şirket sahipleri ekonomik buhranlarla sınanırken yapısal planlar gün yüzüne çıkacak.