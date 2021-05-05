Tutulma ayına hoş geldiniz. Yılın ilk tutulması bu ay yaşanacak. Bu demektir ki gökyüzü olabildiğince hararetli... Her ne kadar yurdumuzda kapalı kapılar ardında olsak da dünya bambaşka bir gündeme doğru açılacak. Gelecek nesillerden yaşam kalitemize kadar, siyasi ve toplumsal değişimlere kadar gümbür gümbür bir ilkbahar dönemindeyiz.

Neptün-Balık, Plüton-Oğlak ikililerinin eş zamanlı benzer derecelerde hareket ettikleri son yıl 2012'idi. Plüton ve Neptün gibi jenerasyon gezegenlerinin birbirini bulması hem çok kolay değil, hem de basit gelişmelere sebebiyet vermiyor. Yakın dönem olduğu için 9 yıl önceye geri döndüğümüzde, doğa olaylarını tetiklediğini görüyoruz. Mayıs ayı yılın ilk tutulmasıyla birlikte dünyanın bu tarz gelişmelere açık olabileceğini vurguluyor.

26 Mayıs 2021 tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının ardından baktığınızda birebir etkilenen ülkelerin tablosunu bizlere gösteriyor.

■ ABD gündemi, geleceğindeki en büyük dertleriyle bu döngüde tanışacak.

■ Yanardağ patlamalarını konuşabiliriz.

■ Önümüzdeki 20 yıl içinde ülkeler arasında toprak kaybedenler olurken sınırların değişmesi kimseyi şaşırtmayacak.

■ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere, Mayıs ayında ülke gündemimizde bolca yer bulacak. 14 Mayıs'ta genişleten, büyüten gezegen Jüpiter Balık burcuna geçerken;

■ İklim sorunları

■ Su sorunları

■ Denizler, limanlar, ticari yük gemileri

■ Barajlar, su yatakları

■ Deniz depremleri (HAARP sistemi)

■ Akdeniz'deki son dakika tatbikatları

■ Sudan bulaşabilecek yeni bir virüs gibi konuları bütün dünyanın eş zamanlı olarak konuştuğunu göreceğiz.



ÇIKAR SAVAŞLARI

Çin gibi teknoloji devi yönetimlerin kontrolünün Londra olabileceği düşüncesi gitgide yayılacak. Mikroçip ve kripto paraya tamah edenlerin gelecekte dertleri büyüyebilir.



ASTRO GÜNDEM

Paranın dengesinin şaşacağı günlere doğru yürüyoruz. Birçok Kuzey Avrupa bankası yaşadığı mali krizler ile boğuşurken, 1945 kuruluşlu ve Jüpiter'i Başak burcunda olan Dünya Bankası'nın açıklamaları dönüşüm başlatacak.