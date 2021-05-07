Toprakta gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber mayıs ayını selamlayacağız. Ayın 11'inde 21 derece ile gerçekleşecek olan bu yeni ay, yolunu bulamayan kişilere ışık, sinirini kontrol edemeyen kişilere ise yatıştırıcı olacak. Sorunları konuşmak eskisi kadar zor olmayacak. Derdini söylemeyen derman bulamaz sözünü hatırlatacak bu yeni ay ile birlikte arasında buzlar olan kişilerin bile yakınlaşabildiğine tanıklık edeceğiz.



YILIN İLK TUTULMASI

26 Mayıs tarihinde saat 13:35'te 5 derece ile başlayacak olan ay tutulması "Daha neler göreceğiz?" sözünü daha fazla söyleneceğine işaret ediyor. Neden mi? Çünkü bu tutulma ateş elementinin değişken burcunda gerçekleşecek. Gerçekleşirken alelade bir tutulma olmadığını da hatırlatacak. Herkesin hızlanacağı günlere doğru yürüdüğümüzü fark edeceğiz. Fikri olan kişiler ise 7'den 70'lere ulaşacak. Duygusal açıdan içe kapanmanın sözü bile geçmezken herkes kalbinden geçenlerle dile gelecek.



2021'in ilk tutulmasında şu konular dikkat çekiyor:

■ Güven konusunda sınanabiliriz.

■ Zamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayacağız.

■ Sağlıksız ilerleyen ilişkilere son vermek isteyeceğiz.

■ Yeni kapılar açmak isteyecek, fırsatları tepmek istemeyeceğiz.

■ Ay boşlukta günleri aşağıda! Ajandanıza notlarınızı almayı unutmayın. Tıpkı yukarıda da belirttiğim gibi Ay boşlukta günlerinde ne olursa olsun aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin.



ASTRO GÜNDEM

Satürn, Uranüs'e yine meydan okumaya başlıyor. Ay burcu Kova olan ABD, Afganistan'dan çıkarken Suriye'nin en kuzey doğusunda kuracağı üsle dikkat çekmeye başlıyor.