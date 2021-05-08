Konuşmak kadar dinlemenin de ne kadar önemli bir davranış olduğunu daha önceki yazılarımda da kaleme almıştım. Bu yazımda konuşmanın ne kadar önemli olduğuna bir kere daha şahitlik ederken iç sesimizi de unutmamamız gerektiğini vurgulamak isterim.

Öğreten ve disipline eden gezegen Satürn, geleceği temsil eden Kova burcunda hareket ediyor. Satürn, şu an 13 derecede Kova burcunda. Kova'nın kalbi ise 15 derecede. Anlayacağınız, geleceğimizi dizayn ederken iç sesimizi daha çok dinlemeliyiz. Nereden geldik, nereye gitmek istiyoruz? Buna ancak kendimizi dinleyerek karar verebiliriz.



BENİ DUYUYOR MUSUN?

İçinde bulunduğumuz ortamlarda sürekli bir konuşma ve dert anlatma harbi vardır bilirsiniz. Bu durumların içinden çıkmak için uğraş vermekten ziyade bu kişileri dinlemek ve empati kurmak isteriz. Çünkü gün geldiğinde dert çeken kişilerden birisi de biz olabiliriz. İşte burada üzerinde durmak istediğim en önemli nokta, fiziksel anlamda bir konuşma gerçekleştirirken iç sesimizi geri plana atmak. Şu bir gerçek ki iç sesine kulak vermeyenlerin en çok kullandığı kelime 'keşke'dir.

Nerede olursa olsun, bir amacımız vardır. En basitinden bir kek yaparken bile bir tarif üzerinden ya da bir yöntem ile yol alırız. Hayat da böyledir, tutarlı davranışlar sonucu oluşan amaçlar ile döner dünya… Hal böyle olunca yeni dünya düzeninin getirdiği çok sesli dünyanın içinde kendimizi dinlemekten korkar oluyoruz. Doğruları duymaktan mı kaçıyoruz? Yoksa kendimizle yüzleşemiyor muyuz? Sorgulamak da amaca doğru atılan ilk adım için yeterli.



Kalbinizi ve zihninizi yormamak için;

■ Algılardan uzak durun.

■ İnandığınız doğruların peşinden gitmekten korkmayın.

■ Fikirlerinizi, bunlara önem veren kişilerle paylaşın.

■ Erken pes edenlerden olmayın.

■ Hayatınızdaki stresi kontrol edin.

■ Sosyal hayatınızda ve en önemlisi de iş hayatınızda sizi olumsuz açıdan etkileyen insanlardan uzaklaşın.







ASTRO GÜNDEM

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