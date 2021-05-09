Aşk ve güzellik gezegeni Venüs, bugün İkizler burcuna geçecek. 2 Haziran'a kadar devam edecek olan bu geçiş, potansiyellerimizi ortaya çıkaracak. Sevmeyi ve toparlamayı öğreten gezegen Venüs, bir yandan da duygularımızı harekete geçirirken, aklın ön planda olacağı bir süreci de beraberinde getirecek. Verdiğimiz kararların varacağı sonuçlara daha fazla kafa yoracağız.



ÇABA HARCAYACAĞIZ

Farkındalığımızın hiç olmadığı kadar güçlü olacağı bu süreçte sezgilerimiz ön planda olacak. Karşımızdaki kişilerin amaçlarının ve düşüncelerinin neler olduğunu Venüs ile birlikte kavrayacak hale geleceğiz. Duygusal hayatımızda yaşadığımız sorunları geride bırakmak adına adımlar atarken, iletişimimizi güçlendirmek adına da çaba harcayacağız. Venüs'ün etkilerini sevgililer, evliler ve uzun soluklu ilişki yaşayanlar çok daha net hissedecek. Birbirlerinden yorulduklarını anlayan çiftlerin sayısı artarken bazı çiftlerin aklına hiç olmadık kararlar gelecek. Aşkı ve sevgiyi temsil eden gezegen Venüs, İkizler transiti hepimizin ilgisini eğitim, sanat, bilim ve maddi konulara yöneltecek. Arayışlarımızın devam ettiği bu süreçte kendimiz için karar almaktan çekinmeyeceğiz. Kendi gelişimimiz için gözü kara davranabileceğimiz bu süreçte, para harcamaktan korkmayacağız. İrademizi ortaya koyacak güçlü kararlara imza atmak ise Venüs'ün önemli getirilerinden bir tanesi olacak. Cesaretine cesaret katanlar bugünden itibaren ivme kazanacaklar diyor gökyüzü… Sevgi gezegeninin, hava burcunda harekete geçmesi, karşımıza duygusal hayatında yoğun davranan kişileri çıkartabilir. Planlarımızı etkileyebilecek olan süreçte, istemediğimiz durumlar karşısında şaşıp kalabilirsiniz. Hayatını plan yapmadan spontane yaşayanlar etkili gelişimlere doğru yürüyecekler. Özellikle de yeni ayrılmışlar ve bir süre ciddi ilişki istemiyorum diyenler kendilerini farklı bir ilişki içinde bulabilirler. 17 Mayıs'ta ay düğümleri ile kavuşan Venüs, eski ilişkilere de son bir rövanş yaptırabilir. 26 Mayıs tarihinde Merkür – Venüs kavuşumu var. Bu da özellikle aynı işte çalışan sevgililer, evli çiftler ve ortakların yüzünü güldürecek.



ASTRO GÜNDEM

Mars – Chiron 90'lığı insan hayatını kolaylaştıran otomobil sektöründeki devrimlerin ardı ardına geleceğini işaret ediyor. Bilinen markalar eski yaralarını sarmaya çalışacak. Yanı sıra bor madeni dünya gündeminde yerini alırken bu madenden zengin şehirler daha fazla konuşulabilir.