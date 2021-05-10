KOÇ: Sosyal medyada aktif olduğun bir haftadasın.

Tanımadığın kişilerden mesaj alabilirsin.

Ailenle olan iletişiminde kopukluklar olabilir.

BOĞA: Kariyer hedeflerin ön planda. Gökyüzünün programı kararlarının şekillenmesinde yardımcı olabilir. Maddi konular bu hafta gündeminde geniş yer buluyor.

İKİZLER: Bu hafta yoğun bir programın olacak. Salı günü güzel haberler alabilirsin. Bu hafta eksiklerini tamamlamak isteyeceksin.

YENGEÇ: Kaygılarından kurtuluyorsun.

Duygusal hayatında bu hafta gelişmeler olabilir.

Kişisel bakımın ön plana çıkıyor.

ASLAN: Aceleci davranman gereken bir hafta olabilir. Risk almaktan kaçınmalısın. Gökyüzünün programı yoğun. Cuma günü senin için belirleyici olabilir. Önemli kararlar alabilirsin.

BAŞAK: Eğitim hayatın ile ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor. Sosyal medya hesaplarına gelen dolandırıcılık mesajlarına dikkat etmelisin.

Soğukkanlı tavrını hafta boyunca koruyorsun.

TERAZİ: Hedeflerine odaklanıyorsun. İsteklerin konusunda çok netsin. Aile bireyleriyle anlaşmazlıklar son bulurken, güzel haberler alabilirsin. Perşembe günü ön plana çıkabilir.

AKREP: Gökyüzünün yoğun programı Akrep burçlarını da etkiliyor. Tuhaf haberler alacağın bir hafta olabilir. Özel hayatında yaşadığın iniş ve çıkışlar son buluyor. Aceleci davranmıyorsun.

YAY: Ertelediğin konuları gündeminden çıkarıyorsun. Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler gündemine gelebilir. Maddi konularda bu hafta güzel haberler alabilirsin.

OĞLAK: Kişisel bakımın ile ilgileneceğin bir hafta olacak. Bu hafta kendine vakit ayıracaksın. Ailevi konularda düşüncelerini çekinmeden dile getireceksin.

KOVA: Kariyer hedeflerin ön plana çıkıyor. Bu hafta cesur kararlar alabilirsin. Kişisel gelişimine odaklanacağın bu hafta online kurslara kayıt olabilirsin. Cumartesi günü Kova burçları ön plana çıkacak.

BALIK: Kreatif yönün bu hafta dikkatleri üzerine çekebilir. Farklı tatları denemek isteyebilirsin.

Geleceğe yönelik hedeflerin için harcamalarında tasarruf yapmayı düşüneceksin.



ASTRO GÜNDEM

Merkür kader kapıları ile bağ kuruyor. Bu bağ ise sağlık konusunda umut verici günlere işaret ediyor. Medikal araştırmalar konusunda ilerleme kaydeden birçok firma, tıp sektöründe adından söz ettirebilir.