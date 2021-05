Yeni ay dün, sabit fikirli bir burçta gerçekleşti. Bu gökyüzü olayı ile beraber içindeki düşüncelere koşan kişilerin sayısı artacak. Amansız duyguların bile feleğin çemberinden geçeceğini işaret eden bir Yeni ay'ı ardımızda bıraktık. Ama etkisini bırakmadık… Bu yeni ay yarım kalan konuları toparlayacak. Aynı zamanda da bizleri belirsizlikten çıkaracak bir güce sahip.



ÖZGÜRLEŞME ADIMLARI

Mayıs ayında içimizdeki duyguları anlamlandırmak ve plan yapmak için önemli süreçlerden geçeceğimizi işaret eden bu yeni ay, fırtınadan önceki sessizliği insanoğluna bir kez daha hatırlatacak. Bu fırtınanın adı da;

■ Aşı savaşlarına yeni aktörlerin katılması

■ Özgürlüğün sınırlarının çizilmesi

■ Virüsü teşhis eden cihazlar Gerek ülkemizdeki kısıtlamanın bitimine doğru yürüdüğümüzü, gerekse dünyanın özgürleşmeye an be an yaklaştığını düşünürsek;

■ Konser alanları, düğünler, etkinlikler, organizasyonlar ve kongrelerin etap etap açıldığına şahit olacağız.

■ İnsanoğlu kendi gündelik hayatına dönmeye çalışırken aşı karşıtlarına da bu yeni ay ile beraber savaş açılacak. Yeni ay'ın toprağın sabit burcunda gerçekleşmesi ani davranışları ve adrenalin duygusunu tetikleyecek. Bu süreçle beraber sonucunu kestiremediğimiz davranışların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Bir yanı kişisel bir yanı da toplumsal yansımaları işaret eden bu yeni ay, hepimize geçmişle geleceğin sentezini yaptıracak.



SESİMİZİ ÇIKARACAĞIZ

Sosyal yaşantımızdaki bazı eksik yönlere de vurgu yapan yeni ay gözlem gücümüze farklı bir perspektif kazandırdı. Öyle ki çevremizdeki çoğu insanın yüzeysel mimikler ile iletişim kurduğunu, dinlemediğini görmezden gelemeyeceğiz. Bencilliğin hüküm sürdüğü alanlarda sesimizi çıkarmak isteyeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Uranüs ile yapıcı iletişim kuruyor. 20 Temmuz 1810 yılında kurulan Kolombiya. SOS çağrısı veren ülkelere bir ilham kaynağı olacak. Güney Amerika ülkelerindeki çete savaşları başlayacak.