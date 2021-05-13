Toprak grubunun sabit burcunda gerçekleşen bu yeni ay tıpkı Boğa burcunun elementi gibi toprağı işaret edecek. Özellikle de dünyanın birçok ülkesinde girişilen yeni projeler, devasa yapılar ve inşaat sektörünü daha fazla konuşacağız. Bu noktada toprak üzerinden geçimini sağlayan çiftçiler de farklı bir döngüye doğru adım atmış oldu. Birçok banka çiftçiler özelinden yeni projelerini sunarken kurulan yeni yapıları da gözlemleyeceğiz. Dünya gündemi hayatın önemli yapı taşlarından birisi olan toprağın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacak. Yeni ay'ın sırrı uzun zamandır adım atılmayı bekleyen konularda saklı.



AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı ve aşı geliştirmek için yapılan Ar-Ge projelerinin duyuruları

Sprey ve çeşitli solüsyonlar geliştiren firmaların onay sınavları, aşı ithal eden firmaların ise lojistik sınavları

Bankalar

Kripto para borsalarındaki dalgalanmalar

Kuyumculuk sektörü

Madencilik



PARA DERDİ

Sabit burçtaki etkisiyle gücüne güç katan yeni ay, ekonomi bazlı düşünceleri de ön plana çıkaracak. Gelir seviyesi fark etmeksizin herkesin derdinin para olduğu günlere doğru yürüyen dünya, aş peşinde olanların çıkar peşinde olanlar ile karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Temel haklara ve ihtiyaçlara vurgu yapan toprak yeni ayı paranın dengelerinin değişeceği günleri de işaret ediyor. Yeni ay sonrası tüm dünya art arda gelen dejavuların içinde bulacak kendini. Dünyanın birçok ülkesinde siyaset kazanı kaynarken, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan liderlerin sayısı çoğalacak. Yeni ay gerçekleşirken tepe noktası (MC'si) Terazi burcuna düştü. Bu da Türkiye'nin astroloji haritasında Mars ile iletişim kurdu. Bu yine tarihin tekerrür edeceğine işaret edebilir.



TURİZM UYANIYOR

Yeni ay'la birlikte şu gelişmeler de açığa çıkacak:

Aile arasında yaşanan maddi konular farklı bir seviyeye çıkabilir.

Uzun zamandır süregelen ortaklıklar ani kararlar eşliğinde sonlanabilir.

Sağlık sektöründeki gelişmeler insanlığa umut ışığı olabilir.

Özgürleşme günleri adım adım yaklaşırken turizm sektöründe uyanış başlıyor. Bir yandan pragmatik düşünen bir yandan da tepkili olan yanımıza vurgu yapan bu Yeni ay; "Acele bir ağaçtır, meyvesi ise pişmanlıktır" sözünü daha çok hatırlatacak.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün 60'lığı sanat camiasını tek yürek yaparken dizi setlerini de yavaşlatabilir. Kültürel miraslarımızın dünya gündeminde yer alması bir yana İstanbul'un tarihi mekanları daha fazla konuşulabilir.