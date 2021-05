Sahne Jüpiter'in… Büyüten, genişleten, şansı ve bolluğun temsilcisi Jüpiter, sulara iniyor. Jüpiter'in bu hareketi hem ülkemizde hem de Dünya'da denizleri gündeme taşıyacak. 16 Mayıs-29 Temmuz arasında 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin her damlasını konuşacağız.



BİREYSEL HIRSLAR

İlk olarak Jüpiter'in sudaki hareketi ile bireysel etkileri konuşmadan olmaz. Bu öyle bir etkidir ki daha önce söylenmeyenler söylenir, gizli tutulması gereken konular bir şekilde gerçeğin çizgisinden geçer. Her zamankinden daha hızlı yaşadığımız günlere yürürken birçok konunun gölgelerden sıyrılıp hayatlarımıza sirayet edişini izleyeceğiz. Bireysel hırsları yüzünden kendi davranışlarını gösteremeyenler bir yana sosyal yönden kuvvetli olmayan kişilerin çoğalması da Jüpiter'in Balık etkisinde ortaya çıkabilecek diğer bir etmeni.



BİLİNÇ UYANIYOR

Genişleten gezegen Jüpiter bugünden itibaren Balık burcuna geçerken bu geçiş öyle sıradan etkiler bırakmayacak. İnsanlık olarak bilinçlerimizin uyanacağı bir süreçteyiz. Derin okuma yapabilenler öngörü sanatında ustalıklarını konuşturacaklar.

"Dünya'nın tükenen suları, ortak kullanılan akarsu yatakları, deniz yetki alanları, deniz korsanları, ticari ve askeri limanlar hepimizin gündemi olacak. Jüpiter'in Balık seyri, Türkiye'nin diplomasi trafiğinin hayli artacağına işaret ediyor."



HEM ASKERİ HEM EKONOMİK

Ege ve Akdeniz bu kadar gündemdeyken Karadeniz'in geride kalmayacağına şahitlik edeceğiz. Rusya ve ABD arasındaki gerilimi daha fazla duyabiliriz. Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde yaşanan turizm atılımlarına ise yenileri eklenebilir. Hem askeri hem de ekonomik anlamda gündeme birçok yeni gelişme sunacak olan Jüpiter'in Balık seyri gözleri ekranlardan ayırmamıza izin vermeyecek.



UNUTMAYIN!

Neptün'de zamanında Balık burcundaydı, demektir ki Jüpiter, Balık burcuna taşınıyorsa evdeki misafiri rahatsız edecek demektir. Evdeki misafir kim derseniz; 2012'den bu yana Neptün… Bunların kaynaşma tarihine hiç geçmiyorum bile, bunu size her yerde anlatacağım, yolumuz uzun, 2022'nin Ekim'ine kadar…







ASTRO GÜNDEM

Genişleten gezegen Jüpiter Balık burcunda! Ulus üstü yapıların üçüncü dünya ülkeleri ile ilgili planları dökülüyor. 2010 yılında Jüpiter – Balık döngüsünde yaşanan Wikileaks olaylarının benzeri dünyada infial yaratabilir. Aynı zamanda 2010 yılında Uzak Doğu'da yaşanan doğa olaylarının benzeri de gündeme gelebilir.