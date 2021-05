Zodyağın en son burcuna geçiş yapan Jüpiter'in namı Şans Gezegeni'dir. Girdiği her alanı genişletmesi ile ünlü olan Jüpiter, Balık burcunda olduğu süreçlerde ise eski alışkanlıklarını bırakmakta zorlananlar zor sınavlara gebe. Jüpiter Balık burcuna geçmişken gelin Balık burcunu bir tanıyalım. Ne kadar naif ve sakin görünen bir burç olsa da içi derin devlet gibi olan Balık burcu duygularını içinde yaşar, yaşadıklarını ve ona söylenenleri unutmaz. Yönetici gezegenlerinden birisi olan Jüpiter ile kavuştuğu zaman bakalım neler ortaya çıkacak, hangi sırlar dökülecek.



SUYUN TEMSİLCİSİ

Jüpiter'in Balık hali vücudumuzdaki suyu temsil eder. Özellikle de gözlerimizdeki. Son dönemlerde aşırı bilgisayar kullanımı sebebiyle artan göz kuruluğu vakaları bu süreçte artış gösterir. Duygularımızın karmaşıklığının içinden çıkmak ve önceden anlamsız gördüğümüz konulara bir amaç katmak konusunda ise bize rehber olur. Çevremizle yapacağımız fikir alışverişlerinde daha verimli bir grafik çizerken arkadaşlık ilişkilerimizle ilgili de "Kırgın ilişkiler yolu açsın, ben geliyorum!" diyor. Kova Çağı'nda bireyselliğe adapte olamayanları 16

Mayıs – 22 Temmuz arasında daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Bu tarih aralığında genişleten gezegen Jüpiter Balık burcuna geçişini yapacak. Su burcunda hareket edecek olan şans gezegeni içimize attıklarımızı ve son 15 yılın bizde yarattığı tahribatı gözlemlememizi sağlayacak. Kendimize hasar raporu çıkarırken nelerden vazgeçeceğimizi ve hangi yollara sapacağımızı daha iyi anlayacağız.



AGORAFOBİYE DIKKAT!

Özellikle agorafobi olarak tanımlanan hastalık dilden dile düşerken tükenmişlik sendromu yükselişte (out) olacak. Nasıl tanımlanır bu hastalık diye araştırdığınızda; alan korkusu olarak karşınıza çıkar. Yani kalabalığa dair her türlü ortama dayanamama olarak özetleyebiliriz. Artık sokağa çıkarken veya kalabalık bir ortama dahil olmaya karar verme aşamamız bir hayli uzayacak gibi duruyor.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Satürn ilişkisi uzun zamandır devam eden projelerin yeniden gündeme geleceğini vurguluyor. 32 yıl önce başlanan GAP adından daha fazla söz ettirecek.