KOÇ: Bayram sonrasında sosyal hayatın hareket kazanabilir. Planlarını gerçekleştirmek için kendine uygun vakit ayıracaksın. 'Bu hafta nasıl geçti öyle' diyecek burçlardansın.

BOĞA: Aile yaşantın bu hafta ön plana çıkıyor. Ertelediğin programını yeniden gündemine alabilirsin. Aşk hayatın beklemediğin bir anda hareket kazanabilir.

İKİZLER: Hızlı bir haftaya hazır mısın? Güneş'in burcuna taşınacağı perşembe günü senin için ön plana çıkıyor. Önemli kararlar alabilirsin.

YENGEÇ: Haftanın gündemi senin için yoğun olacak. Taşınma konusu gündeminde ilk sıralarda yer alabilir. Evliliğindeki sorunları geride bırakmak için önemli adımlar atabilirsin.

ASLAN: Bu hafta sağlık konusu senin için öne çıkıyor. Eğitim hayatına devam eden bir Aslan burcuysan, önemli gelişmeler olabilir. Hayatına yeni bir sayfa açmak için bundan daha iyi bir hafta olamaz.

BAŞAK: Sorumlulukların gündeminin ilk sırasında. Göz ardı ettiğin konular bu hafta seni meşgul edecek. Salı günü Başak burçları için ön plana çıkarken, kişisel bakımın da gündeminde olacak.

TERAZİ: Haftanın ilk günü Terazi burçları için önemli işaretleri bünyesinde barındırıyor. Maddi konular karşına gelebilir. Sosyal çevren ile olan iletişimin güç kazanıyor.

AKREP: Beklemediğin gelişmeler seni bu hafta meşgul edebilir. Kafa karışıklığının olabileceği bu hafta soğukkanlılığını korumalısın. Alım satım konuları gündeminde yer alabilir.

YAY: Önemli kararlar alabileceğin bir dönem başlıyor. Aile bireyleriyle iletişiminde istemediğin olaylar yaşanabilir. Yeniden başlamak için sebebin çok. Çarşamba günü senin için öne çıkıyor.

OĞLAK: Kararsız kaldığım konular karşına geldiğinde tavrın dikkat çekiyor. Gözü kara olmanı herkes fark edecek. Duygusal hayatında da önemli gelişmeler olabilir.

KOVA: Satürn Retro'sunun etkilerini önceden hissedeceksin. Pazar günü senin için öne çıkarken, istemediğin konuşmalara tanıklık edebilirsin. Aile yaşantın bu hafta ön plana çıkıyor.

BALIK: Hiç ummadığın anda kariyer yaşantın hareketlenebilir. Bu hafta yeni anlaşmalara imza atabilirsin. Planlarında olmayan seyahat programları bir anda gündemine gelebilir. Çarşamba gününe kadar dur durak bilmeyeceksin.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Plüton 120'liği altını öne çıkaracak. Finansal strateji uzmanlarını bile şaşırtacak günler kapıda. Yeni kripto para birimleri doğarken, var olan bazı birimler de itibar kaybedecek.