Son bir buçuk yıldır bizleri pandemi kelimesine esir eden gezegen kavuşumlarından kurtulurken; tabuları, kuralları ve tüm var olan sistemi yeniden düzenleyecek tutulma ve retroların içinden geçiyoruz.

Duyduk duymadık demeyin… Bunu belki bugün hissediyorsunuz, belki de bir yıl içinde fark edeceksiniz. Ama bu yazımı okuyorsanız, mesleğiniz, yaşınız ne olursa olsun gezegenlerin kolektif etkisi altındayız. Bir önceki yazımda pürüzlerden bahsetmiştim. Bu pürüzlerin kaynağı; Merkür retrosu! Bu durum bugünlerde bazı potlar kırmamıza neden olabilir. Özellikle arkadaş ilişkilerinde ve yakın çevre ilişkilerimizde kelimelerimizi seçerek konuşmamız gerektiğini hatırlatırım. Retro zaman zaman mola oluşturacak fırsatlar verecek. Fakat bu molalar bizi sorgulamaya daha çok itecek. Yaptığımız hataların aksilikler üzerinde ne derece etkili olduğunu düşüneceğiz. Merkür retrosunun sağladığı bu dinlenme geleceği gösterecek. Yapılan işler ve projeler bir bir sonuca yaklaşacak. Yani kararsızlıklarınızın üstesinden gelmenize yardımcı bir güç olan retro kısır döngüye son verecek.

KOÇ: Her duyduğun gelişme ile ilgili yorum yapma, sonuçlarını göze aldığın duygulara kalbinde yer ver.

BOĞA: Yeteri kadar fedakârlık yaptın. Ne istediğinin neyi hedeflediğinin farkında ol.

Hayallerini erteleme.

İKİZLER: Kendini kararsızlıkların arasında bırakma. Harekete geçmek için gereken potansiyele sahipsin.

YENGEÇ: Duygusallığını sınır olarak kullanma. Yeri geldiğinde mantığına dayanmak sana güçlü hissettirecek.

ASLAN: Endişelerinde haklı olabilirsin ama bunların seni perdelemesine izin verme.

BAŞAK: Kendine koyduğun kurallar hayatında kolaylık sağlıyor.

Fakat bu kurallara başkalarının da yüzde yüz uymasını bekleme.

TERAZİ: Sakinliğini belli bir ölçüde koruman gerekiyor. Birdenbire öfkelenme.

AKREP: Maddi imkânlarını doğru yönlendirmen için eline geçen fırsatları doğru kullan.

YAY: Mücadele gücün arttıkça rehavete kapılabilirsin. Fakat ayakların yere basmalı. Kendine güven ama aşırıya kaçma.

OĞLAK: Tecrübelerinden faydalanmayı unutuyorsun. Rutin hayatında kullanabileceğin bu silahı iyi değerlendir.

KOVA: Kendinizle ilgili birçok değişikliği gerçekleştirmek isteyeceksin.

BALIK: Sakin kalmak sana yaradı fakat elini eteğini her şeyden çekme. Artık atılgan olmanın vakti çoktan geldi.



ASTRO GÜNDEM

Gökyüzünde Güneş ile Jüpiter arasında kare kare bir açı oluşacak. Bu açı "Parası olana da huzur vermiyorlar" günlerinin başladığını işaret ediyor.