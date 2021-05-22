Miras nedir? Anneden, babadan ya da aile büyüklerinden kalan mal mıdır? Yoksa üzerine herkesin pay stratejisi yaptığı bir toprak parçası mı? Ya da kazanmak için emek vermeyen insanların gözlediği bir fırsat kapısı mı? İşte bu yazımda miras kavramına biraz daha farklı bir

Duygusal miras kişiyi bir ömür etkiler

İçinde bulunduğumuz yüzyılın hızına kapılmamak en işten bile değil. Sonuçta uğraş verdiğimiz konulardan tutalım da en değer verdiğimiz kavramlar bile birer birer değişiyor. Diğer adı Kova Çağı olan 2021 yılında en çok da duygusal çıkar çatışmalarını gözlemliyoruz. Bu gözlemi hem ekran karşısında hem de sosyal medya hesapları üzerinde kozlarını paylaşan kişiler sayesinde görüyoruz. Bu bizi nasıl mı etkiliyor? Çevremizdeki kişileri de etkileyip odak noktamızı kaybediyoruz. Doğru düşünemiyoruz. Özellikle de sevdiğimiz kişileri etkilemek konusunda üzerimize olmuyor. Bu şekilde etkilenen kişilere verdiğimiz şey, duygusal miras değil de nedir? Anlıyoruz ki miras kavramı sadece maddi değerler üzerinden ölçülmez.

Düşünceler ölmez

Miras sadece yarını düşünmek değil, bütün bir geleceği düşünmektir. Sadece belli kağıtlar üzerinden gidilen bir prosedürden ziyade sorumluluğu çoktur, dikkatsizliğe gelmez. Yalnızca insan odaklı bir kavram da değildir miras, düşünmektir, ölçmektir, tartmaktır.



AHLAK MODELİ

Düşünün ki ardınızda sadece adınızı, soyadınızı ve bir miktar maddi birikim bıraktınız. Ne kadar da acı. Halbuki insan kendinden sonra gelen kişilere duygusal açıdan dokunmak ister, bu dünyadan göçmenin getirdiği acıyı değil, mücadele etme içgüdüsünü vermek ister. O kişiye bir ilham olmak ister. Bir ahlak modeli ve davranışları örnek alınan bir kişi olmak ister. İşte miras budur.



ÇÖL BİLE YEŞERİR

Yaşamın usul usul aktığı günlerde hayatın maddi kavramlardan daha değerli olduğunu bilmek gerekir. Unutmayın güzel düşüncelerin ve paylaşımcı ellerin değdiği çöl bile yeşerir. Kimseden bir şey beklemeden kendi ayaklarının üzerinde durup yola devam etmek ise geleceğe bırakılacak en büyük mirastır.

Duruş ve davranış mirastır.

Hatayı kabul etmek mirastır.

İş ahlakı mirastır.

Zor günlerdeki tavır hem öğreti hem mirastır.







ASTRO GÜNDEM

İkizler burcunda gerçekleşecek olağanüstü toplantı, yeryüzündeki haber akışını hızlandıracak. Global düzeyde çalışmaları olan kurumlar gündeme gelebilir. Bu günlerde 16 Kasım 1945'te Uranüs – İkizler döngüsünde kurulan UNESCO daha fazla konuşulacak. Yardım eli olanlar ile çıkar güdenler saflarını belli edecek.