İlk adımı attı insan ve bekledi. Dünya'da sanat bugün uyuyor fakat sanatçı büyük bir veri birikiminde. Bunu öngörmek ise astroloji biliminin içinde saklı… Belki sinemalar, müzeler ve tiyatro sahneleri boş olabilir. İnsanlar seyahatlerini kısıtlamış ve sosyal yaşama ara vermiş olabilir. Ama tarihler 21 Mart'ı gösterdiğinde dünya özgürlüğüne doğru ilk adımları attıysa, bütün algoritmalar da yavaş yavaş değişecek. Sanat bizim karşımıza çok farklı insanları, çok farklı fikirleri çıkaracak. Ama o güne kadar da tabii ki sanatçılar, yazarlar şu anda dünyanın verdiği bu var olma mücadelesini, yaşam mücadelesini ve yeni bakış açıları ile birlikte ele alacaklar. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Bilginin ulaşılabilirliğinin çok kolay olduğu bu günlerde, dijital çöplüğe dönüşmek üzere olan bir döngüye doğru giderken, sanat çok kirleniyor. Eğer sanatla ilgilenen, sanata dokunan, müzik yapan, enstrüman çalan, kitap veya blog yazan; yani sanat treninin içinde olan biriyseniz güncelliğinizden bir şey kaybetmemenizi tavsiye ederim. Sanat yeni bir doğum sancısında…



İNSANLIK KAZANACAK

Geçirmiş olduğumuz bu süreçte insanların bir anda parladığına şahit olacağız. Bunun yanı sıra çok daha farklı sanatçıları da kazandıracağız dünyaya. Bir kere mülteci nüfusundan çok enteresan sanat eserleri ortaya çıkacak. Bunu 5 yıl önceki yazılarımda ve yeni kitabımda belirtmiştim. Özellikle 1989'dan sonra doğan, bugün Amerika'nın, ülkemizin bir köşesine sıkışmış, dünyanın her köşesinde kamplarda yaşamak zorunda kalan insanların, çok enteresan yetenekleriyle dünya gündemine gelecekler. Son olarak ülkemiz için şunu söyleyebilirim, müzikler, restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler ve sinemalar 21 Haziran 2021'den sonra bir şekilde açılacak ve eskisinden çok daha coşkulu olacak. Bunu unutmayın derim. Yenilikleriyle adından söz ettirecek ilk isimler şöyle:

Tuba Büyüküstün

Neslihan Atagül

Dua Lipa

Scarlett Johansson.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Neptün karesi Hollywood'da başlayan adalet arayışının tüm dünyayı saracağını işaret ediyor. Asla böyle söylemez dediğimiz kişilerden skandal gaflar duyabiliriz. Dilin kemiği yok ama bu kadarına da pes diyeceğimiz günlerden geçiyoruz.