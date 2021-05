Gökyüzünün yoğun programı devam ediyor. Retro, tutulma, ardından da bir kavuşuma şahit olacağımız bir hafta bizleri bekliyor.

Öyle ki bu yazımda da sizler için her burca özel olarak yapmamanız gereken şeyleri kaleme aldım.

Neden mi? Çünkü Merkür retrosu geliyor! Bu yazımı bir kenara not etmenizi öneririm.

KOÇ

■ Aşırı yağlı besinler tüketmekten uzak dur.

■ Kendine daha fazla vakit ayır.

■ Zamanını boşa harcama.

BOĞA

■ Teknolojik aygıtların bozulmadan yenisini satın alma.

■ Kendine yeni hedefler belirle, gücünün farkına var.

■ Estetik harcamaları azalt.

İKİZLER

■ Seni mutsuz eden kişileri çevrende bulundurma.

■ Sosyal çevrenle olan iletişimi azaltma.

■ Kontrolsüz davranışlara mahal bırakma.

YENGEÇ

■ Ailene karşı ilgisiz olma.

■ İhtiyaçlarını karşılamayı unutma

■ Birikimini değerlendirmek için acele etme.

ASLAN

■ Beslenme rutinini sık sık değiştirme.

■ Hobilerine vakit ayırmayı unutma.

■ Düzenli uyumayı ihmal etme.

BAŞAK

■ Aracının bakımını yaptırmayı unutma.

■ Kişisel bakımın için fazla para harcama.

■ İkili ilişkilerde karşı tarafı dinlemeyi ihmal etme.

TERAZİ

■ Farklı fikirlere karşı ön yargılı olma.

■ Yeni hobiler edinmekten korkma.

■ Arkadaşın olduğunu söyleyen herkese güvenme.

AKREP

■ Günlük rutinlerini ihmal etme.

■ Duygularını belli etmekten çekinme.

■ Kulaklarını senin iyiliğin için olan önerilere tıkama.

YAY

■ Sana karşı duyulan güveni boşa çıkarma.

■ İhtiyacın dışında bir şey satın alma.

■ Estetik operasyon için acele karar verme.

OĞLAK

■ Evdeki tadilat işlerini görmezden gelme.

■ Sosyal medyada fazla vakit geçirme.

■ Kötü anıları canlandıran eşyaları etrafında tutma.

KOVA

■ Her kağıda imza atma.

■ Sporu, düzenli beslenmeyi ve sağlıklı uykuyu aksatma.

■ Hatalarını yokmuş gibi görme.

BALIK

■ Ani değişimler yapma.

■ Yaşam alanındaki dağınıklığı görmezden gelme.

■ Yeni bir telefon almak için acele etme.



ASTRO GÜNDEM

Gezegenler iki gün sonra gerçekleşecek tutulma için hizalanıyor. Gündemin skandallarına karışacak kişiler ve şirketlerin sayısı artacak. Asya şirketlerindeki skandallar trend topic olacak.