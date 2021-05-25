Düşüncelerimize yön veren ve zıt kutupları ortaya çıkaran gezegen Satürn, dün itibariyle Kova burcunda 4 buçuk ay sürecek olan geri hareketine başladı.

Bu geri gidiş sürecinde karşımıza en çok topluluk ve kolektif bilinçler çıkacak. Bizleri çetin bir imtihana hazırlayan, kararlarımızda net olmamızı gerektiren bir sürecin içerisine doğru yürüyeceğiz.

Kova burcunda, geri gitmeye başlayan Satürn, 11 Ekim tarihine kadar geri hareketini sürdürecek.

Başımıza gelen olayları anlamlandırmaya, düşünmeye çalışacağımız bu süreçte, haksızlıklar karşısında tepkilerimizi dile getireceğiz. Birtakım kırılmaları da bünyesinde barındıran bu retro, hayatımızda önemli dönüm noktalarına temas edecek...



ÇABUK YORULMAK

Aile şirketleri içerisindeki sorumluluklar yer değiştirecek.

Covid-19 geçirenlerin çabuk yorulduğu yapılacak araştırmalarda istatiksel olarak ortaya çıkacak.

Ev alım satımları artacak.

Kurs alanları, dershaneler ve etüt merkezleri artacak.

Online kurslar artacak.

Üst makamlar karşı karşıya kalacak.

Var olma mücadelesi içerisinde olduğumuz bugünlerde meydana gelecek olan bu gerileme, bizleri iç dünyamıza daha da yakınlaştıracak. Kendimizle verdiğimiz kararlar arasında önemli sorgulamalar yaşayabiliriz.

Kendimizle yapacağımız yüzleşme, gerçekleri net bir şekilde ortaya dökerken, yaşadığınız hayal kırıklıkları da gözlerinizin önünden geçecek.

Yaşamımıza dair değerlendirmelerin iyice gündemimizde olacağı retroda, bizlere iyi gelmeyen, çevremizde çıkarlarını düşünen, zor günümüzde yanımızda olmayan kişileri hayatımızdan çıkarmak için harekete geçeceğiz. Peki, ilişkilerimizde neler olacak?

Evliliğinize karşı yaklaşımınız, daha korumacı bir hal alabilir.

Sürekli olarak dışarıdan evliliğinize müdahale etmek isteyen kişilere fırsat vermeyeceksiniz.

Sorunlu giden ilişkilerde, sabrınızın tükendiğini hissedeceksiniz.

Sınırlarınızı net bir şekilde çizecek ve kendiniz için en doğru kararı vereceksiniz.

Evliyseniz ve çocuğunuz varsa, Satürn Kova Retro'sunun etkisiyle, hızlı düşünme, çabuk konuşma gibi etkileri fark edebilirsiniz.

EN ÇOK ETKİLENECEKLER: Boğa, Aslan, Akrep, Kova.

EN AZ ETKİLENECEK BURÇLAR: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Mars uyumsuzluğu, dönüşü olmayan yolları işaret ediyor. Dünya siyaset arenasındaki ateşten gömleği giyenler, en çok stres yaşayanlar olacak. Ekonomi piyasaları hareketlenecek. Altına kimse dur diyemeyecek.