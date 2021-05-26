2021 yılının ilk ay tutulması bugün gerçekleşecek. Bu tutulma dünyanın son bir buçuk yıldır hangi bilinmezlikle yuvarlandığını bizlere gösterecek.

İnsan ruhunun ne olursa olsun özgürlük için gerekirse virüsle bile omuz omuza yaşamayı göze aldığını göreceğiz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insan denilen canlının yerinde duramayan ruhunun bir şekilde her zaman temasta bulunduğunu göreceğiz.



SORGULAMAYA AÇIK

Ay şaşırtıcı bir yansımayla insanları, meydana gelen olayları, hatta gizlenenleri farklı bir ışık altında görmemizi de sağlar. Olayların gidişatına etkisi olduğu gibi, bakış açısında yaşanacak değişimlere de müsaade eder.

Bu dönemler kritik yapmaya, sorgulamaya açık dönemlerdir.

Bugün meydana gelecek yılın ilk tutulması bu vesile ile arınma, veda etme, sonlanma ve yeni düzenlemeleri önümüze getirecektir.

Aslında her şeyin döngüsel olduğunu, bir sonucun yeni bir başlangıca sebebiyet verdiğini gösterecek.

Yılın şu dönemine kadar neler olduğuna baktığımızda büyük çatışmaları, büyük mücadeleleri bize gösterecek.

Demek oluyor ki bazı şeyleri yerli yerine oturmak için önce saklananların köşesinden çıkıp gerçekleri gözümüze sokması gerekecek.



ARINMAK-YENİLENMEK

Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzüne düşerken, bilinçsiz duyguları yüzeye çıkartacak ve refleksler artacak.

Değişken burçtaki tutulma, bir yandan rotasını istediği gibi tutturanların yollarına çomak sokarken bir yandan da artık yeterli gelmeyen duyguları ve bağımlılıkları bıraktırmaya teşvik edecek.

Arınmak, yenilenmek ve dinçleşmek için son derece güçlü bir zaman diliminin içine düşeceğiz.

Gelecek 3 ay bireysel yaşamlarda bu temizlenmeyi görebileceğiz.



SAAT 13.13'TE

Bugün dünyanın gölgesinden geçerek tam bir Ay Tutulması meydana gelecek. Yılın ilk tutulması, Türkiye saatiyle 13:13'te, 5 derece ile Yay burcunda meydana geliyor olacak.



AY TUTULMASI NERELERDE GÖRÜNECEK?

2021'in ilk Ay tutulması Güney Asya, Doğu Asya, Avustralya, Kuzey Amerika'nın büyük bölümü, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Antarktika'da da görülebilecek. Türkiye'de ise Ay tutulması gözlemlenmeyecek.



ASTRO GÜNDEM

Yılın ilk tutulması, 5 derece ile yaşanacak. Türkiye'nin Güneş burcu ile aynı derecede olacak. 2021'in en büyük günü bugün! Küresel olaylar gündemi değiştirecek. Mikrodan makroya hepimizi etkileyecek bir sürece giriyoruz. Ani istifalar olabilir.