Hepimiz zaman zaman duygu ve düşüncelerimizin içinde kaybolur. İçsel muhakeme yaparız. Bu iç muhasebemizde zaman zaman geçmişi yad eder "ah" çeker zaman zaman da geleceğimiz için dönüm noktası olacak kararlara imza atmak isteriz. Bu iki çizginin arasında sıkışanlar ise fark etmese de Anksiyetenin içerisinde bulur kendilerini. Gelin bu gizli tehlikeyi biraz daha inceleyelim. 30 Mayıs günü başlayacak Merkür Retrosu iç sesi de dış sesi de yükseltecek.



ACABA SORUSU

Çok basit bir soru gibi görünse de günlük hayatımızdaki önemi yadsınamaz bu 'Acaba?' sorusunun. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok sonuçta, kendimize günün birçok zaman diliminde bu soruyu sorar ve yapmış olduğumuz şeyleri bile acaba yapmadık mı diye kontrol ederiz. Bu tip masum görünen kelimeler de anksiyetenin gizli besinleridir. Unutmayın.



HERKESİN KADERİ YÜKLERİ KADARDIR

Sorumluluk kavramı da duygusal sıkışmaların temelini oluşturan bazı detaylardan bir tanesi… Anksiyete yılların yorgunluğundan mı tetikleniyor yoksa aynı olayların tekrarlanabilme korkusu mu, önce bunu zihinlerimizde cevaplayalım. Zamanın hızlanması, zihinlerin hızlanmasını sağlıyor bu da yüzeyselliği doğuruyor. Yüzeysellik de hiç şüphesiz, anksiyeteyi ortaya çıkarıyor. İçsel buhranların birçoğu;

Dağınık düşüncelere yol verememek

Sorumlulukları aksatma kaygısını

Geri dönülmez ödünler vermek

Yoğun stres ve telaş

İşleri son güne, saate ya da dakikaya sıkıştırmak

Özgüvenimizi zedeleyecek düzeydeki baskılar

Psikolojik şiddet, yüzünden oluyor.

En önemlisi de kendi hayatımızı yaşama isteği de bizleri arafa itiyor. Anksiyete rengini burada vermeyi ihmal etmiyor. Sorumlulukların içerisine gizlenen ve sözde başarma içgüdüsüyle harmanlanan Anksiyete, aslında ne kadar etkili bir engel olduğunu karar anlarında daha güçlü hissettiriyor.



EVLİLİKLERE DE ETKİSİ VAR

Kişisel yaşantımız bir yana dursun, evliliklerimizde de büyük kırılmalara yol açan anksiyete burada da kıskançlık duygusunun örtüsü altına saklanıyor. Nerede? Ne yapıyor? Kiminle? gibi sorularla gelen bu merak etme hali içten içe anksiyeteyi besliyor ve büyütüyor. Büyüyen bu gizli tehdit ise evliliklerin temelindeki dinamit oluyor. Evlilikte hiyerarşiyi sağlayamamak da ayrı bir anksiyete konusudur. Eş ve ebeveyn ilişkisindeki dengeyi kuramamak bazı olayların tekrar tekrar yaşanmasına sebebiyet verir. Burada eş ailesiyle olan paylaşımın ve iletişim sınırlarını her şekilde korumak mühim. Anksiyete göze küçük görünen detayların içinde saklansa da aslında gizli bir tehdit. Bununla başa çıkmak ve bertaraf etmek ise tamamen bizim elimizde. Olayları yerinde, zamanında ve ertelemeden çözmek de en büyük anahtarı.



ASTRO GÜNDEM

Merkür – Venüs kavuşumu diplomasi trafiğinin hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor. 1942'li Akrep burcu Joe Biden ve 1949'lu Terazi burcu Netanyahu dünya medyasında gündemi şekillendirirken oğulları ile gündeme gelecekler. Sürpriz basın toplantıları ve sosyal medyada viral videolar artabilir.