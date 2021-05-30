Son yılların en moda olan kelimelerinden bir tanesi de detoks hiç şüphesiz. Genel itibariyle sağlık üzerinden hayatlarımıza giren bu detoks kelimesi, toksik maddelerden uzaklaşmak anlamına geliyor. Bu yazımda detoksun yalnızca sağlık üzerinden değil, kariyer yaşamlarımız üzerindeki etkisinden de bahsettim.



MESAİ MANTIĞI

Artık çalışma ve çalıştırma kavramları da yenilenen dünya düzeninden nasibini aldı. Birçok şirket artık uzaktan çalışma modellerine ayak uydurmaya çalışıyor. Hatta bu sistemi geçici olarak değil, kalıcı olarak da düşünen iş yerleri yok değil. Konu buraya gelince yöneticilerin aklındaki en büyük soru da çalışanından maksimum düzeyde verim almak. Bu konuda beklediğini alamayan yöneticiler için bir gözlem yerine dönen uzaktan çalışma modeli, kimin, kime gerçekten ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Çalışanların, çalışma performansını doğal iş ortamında gözlemleyemeyen yöneticiler için ise bu model kurumsal detoksun önünü açtı. Kurumsal detokstan nasibini alan birçok iş yeri geride kalan çalışanları ile beraber yeni çalışma şekilleri belirledi. Bu sayede herkes maksimumunu daha fazla gösterme fırsatı yakaladı. İşinden memnun olmak ya da olmamak arasında kalan kişiler, zor süreçlerde gördükleri tepkiler ile beraber önünü daha net görebildiler.



YENİ MODEL YÖNETİM

Değişen şey yalnızca çalışanların rutinleri değil, yöneticilerin beklentileri de değişti. Bir noktada unutmamak lazım ki Kova Çağı'ndayız.

İşsizlik kavramı 2009'dan bu yana oldukça değişti. Global ilişkiler ve kendi ülkeleri dışında çalışan kişiler de ülkelerine dönerek kurumsal detoksun bir parçası olabilirler. Kısacası herkes kendi işini yapmak isteyecek.

Farklı ülkelerde çalışan göçmenler kendi ülkelerinin birinci tercihi olacaklar.

Sanal dünyanın toptan ve perakende satış alanındaki devrimleri devam ederken, bu hıza yetişebilen kişiler iş hayatında tutunmaya devam edecek.

İş beğenmemekten iş bulamamaya evrilen yeni bir dünya düzeni söz konusu.

Kurumsal çalışma modelinin matematiğini değiştirecek olan şey, inovatif fikirleri olan kişiler olacak. Burada demografik bir detoksun olması kaçınılmaz.

Bir zamanlar, Amerika'ya gitmek isteyenler şimdi "Amerika da umut var mı?" diyecekler. Unutmayın, her millet her ülkede sıkışıyor. Bu sıkışmadan ve detoks rüzgarından nasibini alanlar çok olacak.



ASTRO GÜNDEM

Aklınıza, paranıza, dilinize hakim olun, çünkü yılın en iddialı Merkür retrosu başlıyor! Sağlık sektöründe büyük yankı uyandıracak açıklamalar olabilir. Birçok hastane isim değişikliğine giderken özel hastanelerin satışı daha fazla konuşulabilir. Eğitim afları yüksek sesle konuşulabilir.