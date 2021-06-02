Aşkı kalplere getiren Venüs bugün su burcunun sabit fikirli burcu olan Yengeç'e geçecek. Aşk gezegeni; duygusal yönümüzü kabartacak ve ruhumuzda hissettiğimiz güzel hislerin tercümanı olacak. İçinde bir de özgürlük olunca Venüs'ün su hali yüreklere su serpecek. Kapı gıcırtısında bile dans eden günlerimize bir anda düğünler ve organizasyonlarla döneceğiz. Venüs'ün Yengeç seyri, tutulmaya inat sevenleri sevdikleri ile kavuşturacak. Bu oluşum etrafa pozitif duygular yaymamızı sağlayacak. Sakladığımız hislerimize sahip çıkacağız. Duygularımızın incinmesine müsaade etmek istemesek de katılacağımız ortamlarda istediğimiz ilgiyi göremediğimiz anda kırılganlığımızı ortaya koyacağız. Venüs, Yengeç burcundayken hangi konular ön plana çıkacak?

Aile üyeleri arasındaki iletişimin dinginleşmesi.

Arkadaşlarımız ile olan samimiyetimizin artışı.

Fedakarlık ve paylaşım.

Seyahatler, organizasyonlar, alışveriş.

Estetiğe olan ilginin artışı ve bölgesel zayıflama yöntemleri.

Ani kararlar

Ozon tedavisine ilginin artışı. Sorular cevapsız kalmaz Venüs tutkuyu ve geri planda kalan hisleri simgeler. Bu da sevdiğimiz konularda fazlasıyla sahiplenen biri olacağımızı işaret ediyor. Gökyüzünde oluşan bu gezegen hareketiyle birlikte aşka ve özel hayata dair tüm sorular cevap isteyecek. Bizler ise haklı olarak bu cevaplardan tatmin olmak isteyeceğiz. Aşk soyut bir kavramdır fakat ruha bir çift kanat verir. Venüs, kanatlarımız ile semada süzülmenin haziran ayının ruhu olduğunu bizlere gösterecek. Yaklaşımlarımız değişecek. Empatiyi seven ve karşımızdaki kişiye daha duygusal bir gözle bakan birine dönüşeceğiz. Hal böyle olunca başkalarının dertlerini de dert edinip üzülebiliriz. Yengeç burcundaki Venüs'ün hareketi ile beraber;

Hobileriniz konusunda daha tutucu olacaksınız ve planlarınızın aksamasına müsaade etmek isteyeceksiniz.

İlişkiniz var ise sevdiğiniz kişinin sosyal medya paylaşımlarına müdahale edeceksiniz.

Evlilik aşamasında olan Yengeç burçları eş ailesi ile anlık sorunlar yaşayabilir.

Yakın akrabalarınızın maddi konularda çıkmaza düştüğünü öğreneceksiniz. İşyeri kapatan yakınlarınız olduğunu da duyacaksınız. Kalbimizden gelenler dilimize dökülecek; Venüs hislerin gücünü artırırken kırılganlığın etkisini de buna paralel olarak yükseltecek. Bu süreçte çevremizi ilgilendiren olur olmaz nazlanmalara şahit olacaksınız. Venüs, Yengeç burcundayken karşımızdakilerin gönlüne dokunacağız.



ASTRO GÜNDEM

Satürn- Uranüs 90'lığı "Yanlış hesap Bağdat'tan döner" dedirtecek. Gıda sektöründeki ifşalar ise hepimizin gündemi olacak. Denetim firmaları ardı ardına sınanırken, ne yediğimizi bir kez daha öğreneceğimiz günler kapıda.