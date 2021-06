Pandemi döneminde tüm insanlığın kendi adına çıkarttığı derslerin ardı arkası kesilmiyor dedirtecek Haziran ayı… Sistemlerin yarattığı karmaşanın dışında bir durumdan bahsediyoruz. Gündelik alışkanlıklar, pratik yaklaşımlar, tüketim hızı ve derecesi değişti. En çok etkilenen sektörleri kategorize etmek, diğerlerine haksızlık olabilir. Ama tüketim çılgınlıkları, marka çantaların, ayakkabıların, elbiselerin izindeki müşteri zincirleri büyük bir sınavdan geçti, geçmeye de devam edecek. Global, ünlü ve kökleri yıllara dayalı firmaların alışveriş pratiğine yeni yöntemler getireceğini bu aydan itibaren göreceğiz.



MAGAZİN KAZANI

Kimler kimleri tanıyor kimler kimlerle berabermiş diyeceğimiz günleri işaret eden haziran ayı, bir yandan da manşetlerde yer alan kriminal konulara kadar ilginç gelişmelere tanık olabileceğimizi işaret ediyor. Gökyüzündeki tutulma yeryüzündeki gizli takılmaları anlamlandıracak. Kaldı ki Merkür yönettiği burçta geri giderken hepimiz artık birer gazeteci gibi olduğumuzu hissedeceğiz. Ayrıca her gördüğüne inanan insanlardan da olmak istemeyeceğiz. Devir sorgulama devri… Bu yüzden gelecek 6 ay içinde neler yaşanacağını bu günlerin sinerjisi belirleyecek.

Dünyada neler olacak?

Sık sık gündemde olan monarşiler arasında Birleşik Krallık başı çekiyor. Prens Philip'in vefatından sonra Kraliçe II. Elizabeth için hazırlanan tören detayları bir bir ortaya çıktı. 2021 kitabını hazırlarken haziran temasında Kraliçe ve ardından olacakları Astroloji olarak yorumlamıştım.

Not: Eğer Elizabeth öldüyse de unutmayın ki bunu bir günde açıklayamazlar. Bunun siyasi gündemini beklerler. Her şeyden önce kocası gibi toprağa verilmeyeceği kesin. Çünkü kendi cenazesinin provasını yapmış ve tarihe 100 yıl not düşmüş bir kadın olan Elizabeth, pandeminin bitmesiyle cenaze töreninin yapılmasını vasiyet olarak bırakmıştır. Bugünün yakın olduğunu düşünürsek arkada ne kalır peki.

Dünyada popülaritesini artıran clubhouse uygulamasının satın alınma haberlerini duyabiliriz.

Haziran ayının gündemi diplomasiden sanata, futboldan ekonomiye yoğun bir gündemin içinde olacağımızı işaret ediyor. İngiltere monarşisinin zayıflaması skandalların kralı Prens Charles'ın da zayıf yönlerini vurgulayacak. Prenses Diana'nın ölümünden kimlerin sorumlu olduğunu dünya basınına demeç veren oğlu ele alırken, 'Acaba sarayda neler oluyor?' dedirtecek. Yay ve Başak aksı üzerine kurulu Prens Henry, 'Neyin peşinde?' ya da 'Kimler tarafından yönlendiriliyor?' diyeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Satürn 120'liği, hava yollarına ve uluslararası hava trafiğine vurgu yapacak. Uçuş hayatına uzun zamandır devam eden firmalar, belli yaptırımlara maruz kalırken, açıklama yapmayan şirket yöneticisi kalmayacak. Karanlık yılın faturasını en çok havayolu şirketlerinin ödediğini rakamlarla öğreneceğiz.