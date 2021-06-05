Dünyanın biraz olsa mola vermek istediği, yılın ortasında konumlanmış haziran'ı selamlarken bir yandan da aklımızdaki bütün 'Acaba'ları anlamlandırarak koşturacağız bu ay… Bu kadarı da değil, hem hızlanan hem de dinlenmek isteyen bir dünya düşünerek başlayalım ilk olarak. Sonuçta istekler değişirse eylemler de değişir.



'SEV' DEDİ DÜNYA, SEVDİ İNSAN

Haziran ayının en dikkat çekecek detaylarından bir tanesi de sevgi gösterileri olacak. Hepimiz saf duyguları, birer sanal camın arkasından göstermekten çok sıkıldık. Sevmek ve bunu göstermek doğamızda var ve unutmayalım ki doğamıza zıt bir şekilde hareket edemeyiz. Hele ki bu ay, gökyüzü en mavi haline geçiş yaparken hiç de kolay olmayacak. Artık buluşmalar, organizasyonlar ve akşam yemekleri planlamak isteyeceğiz. Sevdiğimiz kişilerle aynı ortamları paylaşmak isteyeceğiz. Kalbimizi rahatlatmak ve en önemlisi gerçek anlamda sevmek isteyeceğiz.



AİLELER DAHA KORUMACI OLACAK

Aile, eş, yuva ve çocuk kavramının daha güçlü tonlarla ortaya çıktığı bu ay, ülkeler arası hareket edemeyenlerin de yolları açılacak. En önemli hazinelerimizden birisi olan 'aile' kavramına daha sıkı sarıldığımız günlerde olduğumuzu fark etmek ise hiç mi hiç zor olmayacak. Haziran ayının gökyüzü gündeminde hem daha özgür olmak hem de daha korumacı tavır almak var.



HAZİRAN AYININ ŞAŞIRTACAKLARI

Arası iyi olmayan ortakların bile aynı çıkarda birleşmesi.

'Bir daha asla görüşmez' ve bir araya gelmez dediğimiz eski sevgililerin yollarının yeniden kesişmesi.

Zamansız yapılan yolculuklar.

Beklenmedik maddi gelirler, ek işler, planlar ve projeler.

Bazı Influencerların skandalları, virale dönüşen videoları.

Sürpriz bir şekilde açıklanan yasalar ve kanunlar.

Bazı üniversite bölümlerinin puan sistemindeki değişiklikler.

Unutulan iklim sorunlarının yeniden ortaya çıkması.



KİMLER NASIL SOSYALLEŞİYOR?

Tavırlardaki ve davranışlardaki değişimleri görmemizdeki sebepleri sorgulayacağımız bir ayda olduğumuzu da unutmamak lazım. Herkes atlatılması zor olan bir sürecin içerisinde sonuçta, işte burada da kimin nasıl sosyalleştiğine dikkat kesileceğimizi vurguluyor haziran ayı. Telefon ekranlarından sıyrılıp kendini sahillere atan kişilerin sayısı çoğalacak olsa da stalk seviyesini arşa çıkaracak kişiler de haziran'ın en dikkat çeken detaylarından olacaklar.



ASTRO GÜNDEM

İki yıkıcı gezegen birbirine meydan okuyor. Birçok kripto para birimi sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken ucu yeniden ünlü kişilere dokunabilir. Krizleri fırsata çevirmeye çalışan girişimcilerin yüreğini korku sarabilir.