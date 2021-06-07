KOÇ: Tutulmanın etkisi altında olacağın bir haftaya başlıyorsun. Perşembe günü gerçekleşecek olan tutulma, senin için yeni şanslar doğurabilir. Aile içerisinde yapılacak uzun konuşmalar, yol haritanı belirleyecek.

❱❱❱ BOĞA: Bu hafta maddi konular öne çıkacak. Üzerinde olumsuz etki bırakan olaylardan kurtuluyorsun. Geçmiş ile yapacağın muhasebeden galip çıkan sen olacaksın.

❱❱❱ İKIZLER: Burcunda önce tutulma, sonrasında Güneş-Merkür kavuşumunun gerçekleştiği bir haftadasın. Maddi konular karşına gelirken, risk almak istemeyebilirsin. Aksiliklere karşı her an tetikte olmalısın.

❱❱❱ YENGEÇ: "Tutulma beni es geçecek" deme. Gökyüzündeki hareketlilik seni de etkiliyor. Duygusal konular bu hafta sıkça karşına gelebilir. Cumartesi günü, senin için bu haftanın öne çıkan günü olacak.

❱❱❱ ASLAN: Mücadele gezegeni cuma günü burcuna yerleşiyor. Zorlandığın konularda çözüme ulaşacaksın. Mücadele etmekten sakın korkma! Sosyal hayatındaki gelişmeler, seni daha güçlü biri haline getirecek.

❱❱❱ BAŞAK: Bu hafta senin için gündemin ilk sırasında taşınma konusu olacak. Alışkanlıklarının değişmeye başlaması iletişimini etkileyebilir.

Kalp kırmamaya dikkat!

❱❱❱ TERAZİ: Geçmişten önemli dersler alarak yoluna devam ediyorsun.

Kariyerinde tam gaz devam ederken, yeni fırsatları kollayacaksın. Ufak ufak da olsa birikim yapmaya başlayacaksın. Unutma, damlaya damlaya göl olur.

❱❱❱ AKREP: Tutulma olur da seni es geçer mi hiç? Sorunları ele alış şeklinin değişeceği bir haftadasın. Yeni anlaşmalar karşına gelebilir. Karar vermek için acele etmemelisin.

❱❱❱ YAY: Karşıt burcundaki gökyüzü olaylarından sen de nasibini alacaksın. Bu hafta gökyüzünün mesaisi yoğun! Çevrenle olan iletişimin güçlenecek. Karar vermekte zorlandığın konularda rahatlıkla karar vereceksin.

❱❱❱ OĞLAK: Eğitim konusu bugün senin için ön planda. Maddi konularda elini güçlendirecek haberler, sana güç verecek. Haftanın ilk günü olan pazartesiden itibaren, geleceğini inşa etmeye başlayacaksın.

❱❱❱ KOVA: Karamsarlığa yer vermek yok! Ufak tefek kazalar sakın seni yıldırmasın. Gökyüzü güzel gelişmelerin habercisi olacak. Bu hafta hiç beklemediğin fırsatlar karşına çıkabilir.

❱❱❱ BALIK: Yoğun bir hafta seni bekliyor! Fırsatlarını kendin yaratacaksın. Salı günü senin için en önemli gün olurken, değişime dair işaretler alabilirsin. Kendine olan güvenin artarken, çevrene bunu hissettireceksin.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Satürn karesi denizlerin kaderini çizmeye çalışanların oyunlarını bozacak. Birçok ülkenin iç denizinde görülen yapısal bozuklukların, kasıtlı atıklardan kaynaklandığı, sosyal medyadaki bilinçli araştırmacılar tarafından ortaya dökülebilir.