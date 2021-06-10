Bugün, gerçekleşecek yılın ilk Güneş tutulması fikir alışverişlerini, meslektaşların birbiriyle iletişimini ve en önemlisi de iletişim adına kullanılan bütün araçları sivriltecek. Bu dönemlerde bireysel olarak bilgiye ulaşmak oldukça önemlidir. Bu açıdan okumak, ilgilendiğiniz konularda makaleleri araştırmak, yazarları, dergileri, kitapları takip etmek, ayrıca çevrenizde olup bitenlere kayıtsız kalmamak ile tutulmanın ayağınıza dolanmasından korunursunuz.



NE ZAMAN GERÇEKLEŞİYOR?

Bugün, İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma; Türkiye enlem ve boylamına göre saat 12.53'te ve 19 derecede başlayacak.



NERELERDE GÖRÜNECEK?

Rusya, Grönland ve Kuzey Kanada'nın bazı bölgelerinden görülebilir. Kuzey Asya, Avrupa ve ABD'de kısmi tutulma görülecek. Tutulma Türkiye'den gözlemlenmeyecek. Görülen ülkelerde doğa olayları yaşanabilir özelikle mevsim normallerinin dışındaki hava durumu hepimizi şaşırtabilir. Baharı yaşamadan yaza geçişe tanıklık edeceğiz.

Olaylara farklı pencerelerden bakanlar ön plana çıkacak. Dayatmacı kişiler toplumda dışlanmaya maruz kalacak. Tutulma İkizler burcunda gerçekleşirken Merkür de İkizler burcunda geri gidiyor olacak. Yani; iletişimin nasıl arapsaçına dönebileceğini göreceğiz.

Hayat tarzıyla dikkat çekenler, sosyal medyada viral videolar yayınlayanlar, aynı zamanda sosyal medya uygulamaları sayesinde suçluların daha hızlı teşhis edilmesi, kamera ve ekranlara tutulmuş sanal toplum herkese, "Çek, paylaş, duyur!" sloganının hızını gösterecek.



KİMLERİ SINAYACAK;

Hız tutkunlarını sınayacak

Bölge müdürlerinin sinirlerini tırmandıracak

Eğitim sistemini sıkıştıracak

Z kuşağının alışkanlıklarını mercek altına alınacak



NE YAPMALIYIZ?

Anmak, temizlenmek

Yaraları sarmak, sonlandırmak

Kalıpları yıkmak

Potansiyeli keşfetmek

İkizler burcundaki Güneş tutulması geçmişi bırakmak için uygun bir dönemi işaret edecek. Özellikle Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay ve Oğlak burçları için kıymetli bir dönüm noktasını temsil edebilir.







ASTRO GÜNDEM

Yılın ilk Güneş tutulması öğle saatlerinde başlıyor. Değişimin yalnızca bir adım ile başlayabileceğini bütün dünya görecek. Göç dalgalarının yönü yalnızca ABD olmayacak. Avrupa da mülteci ve göç konularında yeni düzenlemeler yapacak. Arada kalanları kurtaran bir döngü başlıyor.