Bugün saat 17.00 sularında mücadele gezegeni Mars, Aslan burcuna geçecek. Mars; nasıl savaştığımızı ve zorlukların karşısında nasıl mücadele ettiğimizi öğretir. Mücadelemiz sırasında egomuzu, hırsımızı kontrol eder ve motivasyonumuzu belirler.

Mars'ın Aslan burcuna geçişi ile;

İş yerinde yaşadığımız rekabet ortamını, bazı insanların istekleri için gösterdiği abartı hırsı konuşacağız.

Ünlü giyim firmalarının tıkanmış ekonomilerini öğreneceğiz.

Dünya'da Çin mallarının ithal hızı artabilir.

Marka CEO'larının değişimi ve istifaları dünya medyasında yankı uyandırabilir.



DEĞİŞİM

16 Temmuz'da Merkür-Mars 45'liği olacak. Ülkemizde e-devlet gibi bizi yakından ilgilendiren web sitelerinin ara yüzleri değişime tabi tutulabilir. Çek, senet ve sahte tebligatlarla insanları ağına düşürmeye çalışan kişiler gündeme gelebilir.

Mobilya hammaddesi üreten fabrikalar da ön planda olanlar arasında olacak.

Eğitimde, özel okulların teknoloji ile entegre süreci hızlanacak. Özel okullar ciddi bütçe düşüşleri yapmak zorunda kalacak.



ASTRO GÜNDEM

Geri giden Merkür'ün yolu Güneş ile kesişiyor. Ağır hammadde işleyen fabrikaların anlaşmaları ülkemizin ana gündemlerinden birisi olacak. Bilgi ve belge eksikliğinin etkisini tam anlamıyla göreceğiz. Kim kimi zorlar bugünden sonra öğreneceğiz.