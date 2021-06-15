Gökyüzü son günlerde çalışanları çok daha fazla konuşacağımıza işaret ediyor. "Yaptığı iş sahibini över" sözünü ise bol bol hatırlayacağız, işlerin nasıl çözüldüğüne tanıklık edeceğiz. Büyük günlere doğru akarken dünyada hiçbir şeyin tesadüf olmadığını göreceğiz. Erteleyeni ve öteleyeni de elbette teğet geçmeyeceğiz.



TARTIŞMALAR OLABİLİR

Tartışmanın dozu yeri geldiğinde yumuşak, yeri geldiğinde daha sert olabilir. Burada yapılması gereken; sadece sinir harbiyle beraber tepkiler vermek yerine tartışmanın kaynağına inmek. Kurumsal alanda çalışan kişilerin sıklıkla karşılaştığı bu durumlar, yeri geldiğinde sonu gelmeyen tartışmaları da beraberinde getirebiliyor. Bu tartışmalar bazen zamanında yetişmeyen bir iş için oluyor, bazende ceviz kabuğunu doldurmayacak sebepler önemli yol ayrımlarına yol açıyor. Bugünlerde zorlayan gezegen Satürn'ü daha çok hayatımızdaki baskılı noktalarda hissedeceğiz. Kendine güvenen Satürn, toplumda yer edinmiş kişilerin alışkanlıklarını, tercihlerini, yaşam şekillerini büyüteçle masaya yatırıp didik didik edecek. Genelden çıkıp kişisel hayatlara yansımasına gelecek olursak; uzun soluklu maddi kaynaklı sorunların çözülmeye başlayacağını da işaret ediyor. Haziran ayının gökyüzü gündemi bazı sıkışıklıkları ortaya çıkarırken sosyal medya üzerinden 'mutluluk paylaşımı' challenge'ı yapan kişileri de seyredeceğiz.



EMPATİ YAPIN

Peki, bugünlerde hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor?

Yersiz sorumluluk almayın.

Zamanını aşan işler için karamsarlığa kapılmayın.

Üzerine karar alınmış konuları yeniden konuşmayın.

Herkesin kendince çektiği zorluklar olduğunu unutmayın.

Yargılayıcı konuşmalara bir süre sansür getirin.

Duyduğunuz her şeyi konuşma ihtiyacı duymayın.

Kendi içinize yönelin.

Eğer çocuğunuz varsa biraz daha gözünüzün önünde tutun.

Aile içindeki maddi konuları gereğinden fazla ön plana çıkarmayın.

Kendi işiniz varsa muhasebenize kafa yorun. Haziran ayının gökyüzü gündemi unutulmaz günlere gebe. Ne olursa olsun her şeyin zamanında yapılması, odaklanmamız gereken mesele…