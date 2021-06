Hayata dair olmazsa olmazlarımız hiç bitmiyor değil mi? Yaşam karşısında zaman zaman bazı eksiklikler olduğunu hissediyoruz. Hem ruhsal olarak hem de mental olarak… Gelin bugün bu serüvene burçlarınız üzerinden farklı bir şekilde bakalım. Hangi burç için günlük rutininde olmazsa olmazı nedir?



KOÇ: Hareketli yaşam tarzı senin olmazsa olmazın. Geniş sosyal çevreye sahip ol ya da olma kendini dinç tutabilmek için sürekli bir şeylerle meşgul olmayı seviyorsun.

BOĞA: Hayatı belli bir çizgide yaşamayı seviyorsun. Güzel bir hayat yaşamak için çok büyük beklentilere girip kaybolmuyorsun. Sakinlik ve huzur olsun sana yeter.

İKİZLER: Fikir üretmediğin tek bir gün bile yok! Zaman zaman zihninin hızına sen bile yetişemiyorsun.

Sonunu hesaplamadığın hiçbir yola çıkmak istemiyor, her ayrıntıyı tek tek düşünüyorsun.

YENGEÇ: Olumlu ya da olumsuz her duyguya önem verirsin. Çünkü sana göre duygulardır kişiyi kişi yapan. Sevdiklerinle bir arada olmak, şefkatle ve merhametle davranman seni daha da güçlü kılar.



ASLAN: Bilgini, yorumlarını, hayata bakış açını ortaya koymak ve insanlar tarafından aranılan biri olmak gücüne güç katar.

BAŞAK: Yaşamını rahat hale getirmek için pratikliğini konuşturursun.

Pürüzleri toparlamak, yanlış durumları düzeltmek senin işin.

TERAZİ: Sosyal ilişkilerinde gösterdiğin iletişim gücü seni ileriye taşıyor. Hem nezaketli ve incelikli oluşun hem de duruşunla etrafındakilerin dikkatini çekiyorsun.

AKREP: Samimiyeti hissetmediğin, yüzeysel duyguların hiçbiri sana hitap etmiyor. Attığın her adımda, hissettiğin her duyguda, yaşadığın her olayda daha da derine inmek istersin.

YAY: Sıradan olanla yetinmeyerek hep daha ileriyi, daha yeniyi görmeyi arzularsın. Geçmişe, köklerine bağlılığını sürdürmekten de geri kalmazsın.

OĞLAK: Organize etmek, planlı programlı hareket etmek senden sorulur. Aklına koyduğunu gerçekleştirmek için canla başla çalışmaktan, mücadele etmekten asla geri kalmazsın.

KOVA: Değişime her zaman açık oluşun sayesinde çevrene de hemen uyum sağlayabiliyorsun. Rutin giden, ezbere dayalı olmak değil alışılmış olanın dışına çıkmaktır seni mutlu eden.

BALIK: Manevi duygular, konular senin olmazsa olmazların arasındadır.

Yeni girdiğin ortamlarda bile gösterdiğin tutum sayesinde herkesin hayatını kolaylaştırırsın.